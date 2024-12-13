🤯 Как бы выглядел «Лилль», если бы не продавал своих лучших игроков? В звездном составе не нашлось места легенде

Сегодня «Лилль» занимает четвертую строчку в чемпионате Франции и входит в восьмерку лучших команд Лиги чемпионов после шести туров общего этапа. Результаты неплохие, но, возможно, амбиции французского клуба были бы выше, если бы клуб не продавал своих лучших игроков.

Портал Score90 прикинул, как бы выглядел состав «Лилля», если бы французы оставили в команде своих лучших футболистов. Из нынешних игроков клуба в сборную попал лишь один – Джонатан Дэвид.

Сразу пять экс-игроков «Лилля» сегодня выступают в АПЛ, еще три представителя французского клуба зажигают в Серии А.

Фанатов состав удивил, а особенно поразило отсутствие в команде Эдена Азара:

💭 «Мне кажется, что Эден Азар – лучший игрок в истории «Лилля», странно, что его нет в этом составе».

💭 «Черт, эти парни могли бы взять Лигу чемпионов!»

💭 «Даже без Азара этот состав выглядит убийственным».

💭 «Странно, что нет Азара. Создатели забыли, что он играл в футбол, а не всю жизнь был пожирателем бургеров?»

💭 «Как жаль, что некоторым клубам приходится продавать своих лучших игроков, чтобы выжить. У «Лилля» мог быть огромный потенциал, если бы не экономика. Футбол несправедлив».

А как вам такая команда?

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