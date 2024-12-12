🤯 Левандовски обошел Месси и Роналду в рейтинге лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Но есть нюанс

Роберт Левандовски провел 126 матчей Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии», «Баварии» и «Барселоны».

Поляк забил 101 гол, что позволило ему занять третью строчку в рейтинге лучших бомбардиров в истории турнира. Нападающего опережают двое: Лео Месси (129 голов) и Криштиану Роналду (141 гол). Все же Роберт обходит легенд по одному показателю – среднее количество голов за матч.

Левандовски в среднем за игру Лиги чемпионов забивает 0,8 мячей. Месси отстает от поляка всего на одну сотую. А Роналду и Ван Нистелрой делят третью строчку с показателем 0,77.

Интересно, что в рейтинг попали всего три футболиста, которые до сих пор выступают в Европе: Томас Мюллер, Килиан Мбаппе и, конечно, Левандовски.

Лучшие игроки в истории ЛЧ по среднему количеству голов за матч

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