🤯 Левандовски обошел Месси и Роналду в рейтинге лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Но есть нюанс
Роберт Левандовски провел 126 матчей Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии», «Баварии» и «Барселоны».
Поляк забил 101 гол, что позволило ему занять третью строчку в рейтинге лучших бомбардиров в истории турнира. Нападающего опережают двое: Лео Месси (129 голов) и Криштиану Роналду (141 гол). Все же Роберт обходит легенд по одному показателю – среднее количество голов за матч.
Левандовски в среднем за игру Лиги чемпионов забивает 0,8 мячей. Месси отстает от поляка всего на одну сотую. А Роналду и Ван Нистелрой делят третью строчку с показателем 0,77.
Интересно, что в рейтинг попали всего три футболиста, которые до сих пор выступают в Европе: Томас Мюллер, Килиан Мбаппе и, конечно, Левандовски.
Лучшие игроки в истории ЛЧ по среднему количеству голов за матч
Что думаете о подобных подсчетах?
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Мимо золотой бутсы,
Мимо лучшего игрока,
Мимо хорошей игры
Мира и горя мимо
Видимо и мимо Мадрида
Синее солнце согрело,
Идёт по земле Донателло.
Медленный он, полуактивен
Прессинга нет, снова пассивен
Бьёт по воротам он криво
Изредка, правда, не криво
Хрипло щебечут дрозды,
Тоже хотят ему дать п...ы?