🤯 Мбаппе забил 50-й гол в ЛЧ! Лишь один игрок был моложе Килиана, когда оформил полсотни мячей в турнире

Килиан Мбаппе наконец начал отвечать критикам. После провальной игры в матче против «Ливерпуля» француз дважды забил в Ла Лиге, а уже в следующем туре Лиги чемпионов от нападающего пострадала «Аталанта».

Мбаппе открыл счет на 10-й минуте с передачи Диаса. Для Килиана гол «Аталанте» стал 50-м мячом, забитым в Лиге чемпионов. Чтобы пересечь отметку в 50 голов, Кики потребовалось провести 79 матчей в главном клубном турнире Европы.

Почти все голы нападающий забил в составе «ПСЖ», за «Реал» в ЛЧ он отличился лишь дважды.

Это достижение покорилось французу в возрасте 25 лет и 356 дней – он стал вторым самым молодым футболистом, которому удалось забить полсотни мячей в главном клубном турнире Европы. Лишь Лео Месси был моложе Килиана в тот день, когда записал на свой счет 50-й гол в ЛЧ, аргентинцу на тот момент было 24 года и 284 дня.

Также Мбаппе удалось сравняться с Тьерри Анри в рейтинге лучших бомбардиров в истории турнира, французы занимают восьмую строчку. А на седьмом месте расположился Томас Мюллер, в копилке немца уже 55 голов в ЛЧ – свой 55-й мяч он забил «Шахтеру» в том же туре, в котором отличился Килиан.

Нападающему «Мадрида» в матче с «Аталантой» не удастся забить еще и обойти Анри в рейтинге бомбардиров ЛЧ. На 36-й минуте встречи Кики получил травму и был заменен, вместо него на поле появился Родриго.

Пожелаем Килиану здоровья.

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А так ли плох Мбаппе? Хуже него начинали Винисиус и Бензема, а Роналдо забил на мяч больше 😳

Мбаппе признался, что был влюблен, но сейчас его сердце свободно. Похоже, фанаты знают, о ком говорил игрок