«Боруссия» – любимый соперник Левандовского! Против экс-клуба у Роберта самая лучшая статистика

В шестом туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» сразится с дортмундской «Боруссией». Роберт Левандовски возвращается на «Вестфаленштадион», где он когда-то зажег свою футбольную звезду.

Поляк, без сомнения, входит в топ лучших игроков в истории «шмелей». За «Боруссию» он провел 187 матчей, в которых забил 103 гола и отдал 42 ассиста. Вместе с дортмундцами Роберт завоевал Кубок, Суперкубок Германии и дважды стал чемпионом.

Однако восемь сезонов, проведенные в составе «Баварии», сделали «Боруссию» самым любимым соперником Левандовского, именно против «шмелей» у Роберта самая лучшая статистика.

Поляк встречался с дортмундцами 26 раз: в шести матчах он уступил, одна игра закончилась ничьей, а во всех оставшихся 19-ти матчах Левандовски победил. Нападающий забил «Боруссии» 27 голов – больше, чем любому другому сопернику, прибавим к этому еще три ассиста.

Левандовски встречался 26 раз и с «Вольфсбургом», по 24 раза играл против «Шальке» и «Айнтрахта», но беспощаднее всего был в матчах против бывшей команды.

Топ-10 любимых соперников Левандовского

Против «Баварии» поляк играл 17 раз: восемь побед, две ничьи, семь поражений и шесть голов. Роберт выходил на поле и против «Барселоны», свою нынешнюю команду он тоже не жалел: четыре победы и одно поражение, в пяти матчах он забил четыре мяча, а также отдал две голевые передачи.

Как Левандовски проявит себя в очередной игре против бывшей команды?

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