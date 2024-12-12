🎥 Сака – любимый футболист Анри. Тьерри вспомнил, каких игроков в академии «Арсенала» считали талантливее Букайо

Букайо Сака – рекордсмен по созданным моментам в этом сезоне Пример-лиги, в 23 года он уже стал важным игроком для «Арсенала» и сборной Англии.

А ведь в академии «канониров» Букайо не считался невероятным талантом. Об этом в интервью BBC рассказал Тьерри Анри:

«Когда я тренировал в академии, все много говорили про Криса Уиллока, Риса Нелсона, Дониэлла Малена, а про Букайо говорили: «Ну да, он неплох». Его так не выделяли. Вот поэтому я очень уважаю Букайо, я питаю к нему слабость, он мой любимый игрок.

Он тут уже долгое время, он очень мил. Никогда не думал, что он достигнет уровня, на котором сейчас находится. Он основной в сборной, основной в «Арсенале». Я помню, как начинался его путь, он был крайним защитником, играл слева и справа.

Прогресс его игры невероятен. Против него очень трудно обороняться, он отдает ассисты, забивает голы, исполняет пенальти. Знаете, я как-то сказал Букайо, что теперь ему надо начать исполнять штрафные, над этим ему еще нужно немного поработать».

А ведь Сака уже побил один рекорд Анри в «Арсенале». В 23 года и 52 дня Букайо стал самым молодым футболистом «канониров», забившим 50 голов в АПЛ. Тьерри этой отметки достиг в 24 года и 128 дней.

Как вам характеристика Букайо от легенды?

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