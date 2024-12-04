🎥 Жоржиньо раскрыл забавное прозвище Сака в «Арсенале» – им команда подкалывает Букайо. Артету история развеселила

Перед встречей с «Ман Юнайтед» в 14-м туре АПЛ Жоржиньо успел залететь на подкаст к Рио Фердинанду. Полузащитник раскрыл легенде «дьяволов» необычное прозвище Букайо Сака:

«В общем, у нас в Бразилии есть такая шутка, и мы придумали для Букайо прозвище. В Бразилии «pé» означает нога или ступня, а «pesudo» (звучит как «песуду» – прим.) означает большая нога. Так вот, когда Букайо показывает плохую технику, мы начинаем называть его «песуду», большой ногой. Его это очень бесит!

Конечно, прозвище шуточное, он ведь на самом деле полная противоположность этого прозвища. Сака – невероятный игрок, который становится для нас как машина, и я надеюсь, что он станет таким же и для Англии. Он игрок мирового уровня, без сомнения, я даже сказал ему, что хочу видеть его с «Золотым мячом», я верю в него».

На пресс-конференции у Артеты спросили, знал ли он о прозвище Букайо. Тренер ответил с улыбкой:

«Да, я слышал это пару раз на тренировках. Честно говоря, у Би [Букайо] есть несколько прозвищ! Думаю, это ему дали наши бразильские парни».

Как вам креатив от бразильцев «Арсенала»?

Девушка Букайо Сака затмила всех смелым нарядом на церемонии вручения премии The Fashion Awards

Сака на пути к величию: лидер по креативу в АПЛ, идет на рекорд Анри и Де Брюйне

«Агент Александр скомпрометирован». Зинченко слил один из секретов Артеты, чем сильно разозлил фанатов «Арсенала»