🔥 Кто создал наибольшее количество моментов в этом сезоне АПЛ? На первом месте игрок «Арсенала»

Статистический портал Squawka составил топ игроков АПЛ, которым в этом розыгрыше турнира удалось создать наибольшее количество голевых моментов.

Первую строчку в рейтинге занял Букайо Сака: в 14-ти матчах Премьер-лиги вингер «Арсенала» создал 18 опасных моментов – это лучший показатель среди игроков «канониров» в трех последних кампаниях.

Коул Палмер, расположившийся на втором месте, отстал от Букайо на семь моментов. У Сон Хын Мина, Люка Динь и Лейфа Дэвиса – по десять голевых эпизодов. При равенстве показателей выше находится игрок, который провел на поле меньше времени.

Топ игроков АПЛ по созданным моментам в сезоне-2024/25

В текущем розыгрыше АПЛ «Арсенал» – король угловых, но и по моментам, созданным с игры, в общем рейтинге чемпионата лидирует Сака: без учета стандартов у Букайо будет 10 голевых эпизодов.

Второе место по голевым моментам с игры занимают Сон Хын Мин и Бруну Фернандеш, отрыв от первого места – всего в один эпизод. Коул Палмер переместился со второй на пятую строчку, за счет разницы игрового времени его опередил Бернарду Силва.

Топ игроков АПЛ по созданным моментам с игры в сезоне-2024/25

В рейтинге есть неожиданности?

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