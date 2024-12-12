🎥 Анри составил рейтинг любимых клубов из своих экс-команд. Фанатам «Арсенала» ответ Тьерри очень понравится

Великий Тьерри Анри показывал свои силы в разных чемпионатах. Он выступал за «Монако», «Ювентус», «Барсу», «Нью-Йорк Ред Буллс» и, конечно, «Арсенал».

Когда француз повесил бутсы на гвоздь, он начал изучать тренерское ремесло. Тити работал в штабе сборной Бельгии, в «Монако, «Арсенале» и юношеской команде Франции. Вместе с «синими» Анри взял серебро Олимпиады в Париже.

Все же главной командой в жизни Тьерри остается «Арсенал». Свою любовь к «канонирам» легендарный игрок не скрывает.

Команда CBS готовилась к трансляции матча «Арсенала» и «Монако», Кейт Абдо спросила, какому клубу Анри отдает предпочтение. Француз долго не думал:

«Знаете, я невероятно уважаю «Монако», этот клуб дал мне столько возможностей и как игроку, и как тренеру. Но буду честен с вами, мое сердце принадлежит «Арсеналу», это никогда не изменится. На втором месте «Монако» или «Барселона»? На втором месте «Арсенал». На третьем тоже «Арсенал».

Я уважаю все клубы, которые давали мне возможности показать себя. В Испании моей командой всегда будет «Барселона», во Франции моей командой всегда будет «Монако», но «Арсенал» – это «Арсенал», мое сердце с ним».

Поклонники «канониров» в преданности Тити не сомневались.

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