Самый высокооплачиваемый игрок в истории АПЛ суммарно заработал 196 млн евро! Стерлинг второй, в топ-10 попал Лукаку

Специализированный портал Spotrac подсчитал суммарную зарплату всех игроков в истории Премьер-лиги. Из полученных данных эксперты составили рейтинг футболистов, которые получили больше всего денег, выступая в чемпионате Англии.

На первой строчке расположился Кевин де Брюйне. Полузащитник «Ман Сити» за свой британский период карьеры заработал 195,40 млн евро. Вторую строчку занимает Рахим Стерлинг, за игру в Англии он выручил 160,69 млн евро. Замыкает тройку еще один представитель Манчестера – Давид Де Хеа, который получил от «Ман Юнайтед» 160,01 млн евро.

Вот, как игроки распределились с четвертого по двадцатое место:

4. Уэйн Руни – 146,23 млн евро.

5. Мохамед Салах – 137,10 млн евро.

6. Ромелу Лукаку – 112,99 млн евро.

7. Поль Погба – 107,08 млн евро.

8. Антони Марсьяль – 104,01 млн евро.

9. Нголо Канте – 104,01 млн евро.

10. Вирджил Ван Дейк – 100,31 млн евро.

11. Месут Озил – 99,08 млн евро.

12. Серджи Агуэро – 97,87 млн евро.

13. Джон Стоунз – 92,31 млн евро.

14. Тео Уолкотт – 92,31 млн евро.

15. Люк Шоу – 91,70 млн евро.

16. Маркус Рэшфорд – 91,39 млн евро.

17. Бернарду Силва – 88,62 млн евро.

18. Хуан Мата – 88,62 млн евро.

19. Сон Хын Мин – 88,31 млн евро.

20. Алексис Санчес – 88,31 млн евро.

Всего в рейтинг вошли 50 футболистов. Харри Кейн, посвятивший большую часть карьеры «Тоттенхэму», заработал 80,01 млн евро и занял 26-е место. Баварца на пять позиций обошел Джек Грилиш, на чей счет капнуло 85,54 млн евро.

Каземиро провел в Англии два полных года, а уже выручил 64,62 млн евро и забрался на 41-ю строчку рейтинга. Эрлинг Холанд тоже начинает свой третий сезон в Премьер-лиге, но его счет пополнила более солидная сумма – 69,24 млн евро (34-е место в топе). Весь рейтинг можете посмотреть здесь .

Что думаете о топе? Кто должен быть выше, а кто, напротив, ниже?

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