Самые высокооплачиваемые игроки всех клубов АПЛ. Фанаты в шоке от некоторых зарплат 🤯

Премьер-лига известна щедростью на зарплаты футболистов. По данным ассоциации профессиональных футбольных скаутов Англии (PFSA), средняя зарплата игрока АПЛ составляет 60 млн фунтов стерлингов.

Портал 90min вспомнил самого высокооплачиваемого футболиста из каждого клуба Премьер-лиги в текущем розыгрыше турнира. Обладателем самой высокой зарплаты в чемпионате предсказуемо стал Кевин де Брюйне, в неделю «Сити» платит бельгийцу 400 тысяч фунтов.

Каземиро и Мо Салах – самые высокооплачиваемые игроки своих команд, с зарплатой в 350 тысяч в неделю они разделили вторую строчку общего рейтинга. Самая большая зарплата в «Арсенале» у Кая Хавертца, в неделю «канониры» платят немцу 280 тысяч – это третье место общего рейтинга лиги.

Самые высокооплачиваемые игроки клубов АПЛ.

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Фанатов некоторые суммы возмутили:

💭 «Каземиро живет лучшую жизнь! Выиграл все на свете с «Мадридом», а теперь просто кайфует от денег в Англии».

💭 «Хавертц, Каземиро, Рис Джеймс и Кэлвин Филлипс зарабатывают на жизнь воровством».

💭 «Хавертц обманул свой клуб! Давайте не будем осуждать Каземиро, его взяли старые владельцы».

💭 «Тот факт, что Каземиро получает столько же, сколько Салах, абсолютно безумен».

💭 «Единственный, кто заслужил эти огромные деньги, это Мо Салах, остальные богачи в топе грабят свои клубы».

А как вам такой списочек?

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