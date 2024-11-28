📸 Мбаппе наконец вышел на любимый левый фланг. Итог: незабитый пенальти, худшая оценка, хейт в соцсетях 🤯

Впервые за 15 лет «Ливерпуль» обыграл «Мадрид». Встреча на «Энфилде» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов закончилась победой «красных» со счетом 2:0.

Без травмированного Винисиуса главной атакующей силой «сливочных» должен был стать Килиан Мбаппе, но матч для француза откровенно не сложился. Молодой защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли блестяще действовал против звезды «Реала».

Ван Дейк тоже не давал Кики расслабиться. После столкновения с Вирджилом француз оказался в цирковой позе.

А это фото Килиану будут припоминать еще долго.

Второй тайм стал еще большим кошмаром. При счете 1:0 в пользу «Ливерпуля» арбитр назначил пенальти в ворота «красных». К точке подошел Мбаппе, пробил, но его удар парировал Келлехер.

Как пишет Relevo, у Килиана с первого дня отличные отношения с товарищами по команде, клуб его полностью поддерживает. К тому же, на матч с «Ливерпулем» француз вышел на свой любимый левый фланг, но создать серьезную опасность воротам Келлехера так и не сумел.

Портал Sofascore поставил Килиану за матч 6.3 – ниже только у Ферлана Менди.

А портал Flashscore вообще поставил Килиану самую низкую оценку среди игроков обеих команд.

В соцсетях пожар:

Аккаунт, считающий дни без гола Килиана со штрафного, остановился на отметке в 3277 дней и отправил Кики на перекресток.

💭 «Удивительно, что трансфер Мбаппе сотворил сразу с двумя клубами».

Килиана неизбежно записали в брейкдансеры Мадрида.

Злопыхатели «Реала» тоже проснулись: «Я лайкаю все хейтерские посты про Мбаппе».

Расстроены и поклонники «королевского клуба»: «Предполагалось, что Мбаппе впитает в себя нашу ауру ЛЧ, но вместо этого мы впитали это...»

💭 «Мбаппе как форвард и как левый вингер».

💭 «Мбаппе после матча».

«Я хочу навредить себе».

Какой вердикт вынесете Килиану?

Как раздевалка «Мадрида» приняла Мбаппе? Мощный инсайд от испанского издания

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Поддержка дня: фанат «Реала» дал Мбаппе мотивацию на матч с «Ливерпулем». После такой фразы француз обязан забить