Мбаппе признался, что был влюблен, но сейчас его сердце свободно. Похоже, фанаты знают, о ком говорил игрок

Форвард «Мадрида» Килиан Мбаппе переживает сейчас не лучшие времена. Его статистику нельзя назвать провальной, ведь он только адаптируется к новой лиге, но количество упущенных моментов поражает. Кроме того, разного рода инсайдеры сообщают, что француз пока не стал своим в раздевалке.

Сегодня на французском Canal+ вышло большое интервью Килиана Мбаппе для проекта CLIQUE. Говорили не только о футболе, но и о личной жизни. Килиан бросил фразу, которую можно воспринимать как приоткрытую завесу тайны насчет того, почему форварду так тяжело психологически.

«Раньше я был влюблен в женщину, но теперь нет. Надеюсь, что смогу снова полюбить».

Похоже, что не так давно у Мбаппе закончились отношения, что не могло не повлиять на его игру.

У фанатов возникло сразу две теории, кто мог разбить сердце французу. Еще в 2022-м итальянские СМИ сообщали, что он состоит в отношениях с трансгендерной моделью Playboy Инес Рау .

Вторая подозреваемая − Дани Грейс Алмейда, с которой его видели летом 2024 года в одном из ночных клубов Майами. Она на девять лет старше Мбаппе и засветилась на матче Килиана.

Долго душевные терзания у Мбаппе продолжаться не могут и ему придется решать такие проблемы в ускоренном темпе.