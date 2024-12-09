🤨 А так ли плох Мбаппе? Хуже него начинали Винисиус и Бензема, а Роналдо забил на мяч больше 😳
Килиана Мбаппе серьезно критикуют за игру, несоответствующую ожиданиям фанатов «Реала». Но справедливо ли это?
Лучше всего узнать ответ с помощью статистики. Позади у француза 21 матч. За это время он оформил 11 голов. Для сравнения: Криштиану Роналду забил 20 мячей, Роналдо - 12, Карим Бензема отличился шесть раз, а Винисиус, и вовсе, четырежды.
Так обоснована ли критика? Не забываем, что Килиан играет не на своей позиции.
Посмотрим самые популярные комментарии в соцсетях на эту тему.
💭 «Мы должны поместить всю эту информацию в верный контекст. Бензема был 21 год - он пришел в качестве молодого таланта из «Лиона». Вини приехал из Бразилии, когда ему было 18. А Мбаппе - готовая суперзвезда».
💭 «На самом деле, Криштиану просто псих... 20 голов за 21 матч в новом клубе...»
💭 «Да, но Бензема и Винисиус провели первые 21 матчей, начиная, в основном, на скамейке запасных».
💭 «Ну так давайте и Беллингема вспомним, у которого 16 голов».
💭 «Дело не в голах. У Мбаппе много работы. Он очень плохо контролирует мяч и делает много бесполезных действий. Нужно играть проще - в одно касание».
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.