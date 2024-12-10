🎥 Роналду круче нынешнего атакующего трио «Мадрида»? Криш забивал больше Вини, Родриго и Беллингема вместе взятых 🔥

Криштиану Роналду, возможно, лучший игрок в истории «Мадрида». В январе Globe Soccer Awards вручил 38-летнему португальцу приз имени Марадоны – награду лучшему бомбардиру года, в 2023-м Криро забил 53 гола в 58 матчах за клуб и сборную.

Самой результативной кампанией Роналду в Европе стал сезон-2014/15: тогда нападающий «Реала» за 54 матча во всех клубных турнирах забил 61 гол и отдал 23 голевые передачи. В те времена Криш в одиночку показывал цифры, сравнимые с результатами нынешнего атакующего трио «сливочных».

Портал Score90 сравнил показатели Криштиану сезона-2014/15 с суммарным результатом Родриго, Винисиуса и Беллингема в сезоне-2023/24. В исследование попали голы, забитые футболистами в рамках чемпионата Испании.

В новой кампании к «королевскому клубу» присоединился Килиан Мбаппе, но пока звездный француз с трудом находит свою игру в Мадриде.

Как думаете, в «Реале» будет игрок, который приблизится к результативности Криштиану?

У Мбаппе 11 мячей за «Реал», но они несравнимы с уверенными и красивыми голами Роналду – убедитесь

📸 Бензема и Роналду встретились в СА! Мило поболтали, забили с разницей в две минуты, Криш не дал Кариму влезть в драку

А так ли плох Мбаппе? Хуже него начинали Винисиус и Бензема, а Роналдо забил на мяч больше 😳