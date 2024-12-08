🤯 Суперкомпьютер оценил шансы команд на победу в клубном ЧМ. Фаворит вас точно удивит

В Майами прошла жеребьевка группового этапа клубного чемпионата мира, турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.

Сообщается, что победитель турнира получил 100 млн евро. Букмекеры уверены , что трофей достанется «Мадриду». Главными соперниками «королевского клуба» должны стать «Манчестер Сити» и «Бавария».

Суперкомпьютер портала Score90 составил свой список фаворитов на победу в КЧМ-2025, здесь есть вера в то, что «горожане» сумеют вернуться в форму и взять трофей. С тройкой фаворитов портал спорить не стал, за победу с «Сити» будут сражаться «Реал» и «Бавария».

Вероятность победы команд на клубном чемпионате мира в 2025 году

А в чью победу верите вы?

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