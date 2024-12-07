После победы «Ман Сити» над «Ноттингем Форест» казалось, что подопечные Гвардиолы вернулись на путь успеха, но встреча с «Кристал Пэлас» разбила надежды поклонников «горожан».

«Сити» пропустил уже на старте игры, Холанд сравнял счет на 30-й минуте. В начале второго тайма «Пэлас» вновь вышел вперед, Льюис сумел забить ответный мяч на 68-й минуте, а в концовке матча он получил вторую желтую и удалился.

«Горожане» смогли отстоять в меньшинстве, встреча закончилась ничьей 2:2. В этом сезоне команда Гвардиолы пропустила первой в семи матчах АПЛ – это худший показатель турнира. В девяти последних встречах «Сити» дважды сыграл вничью, потерпел шесть поражений и одержал всего одну победу.

На фоне неудач «горожан» соцсети вспомнили цитату Тен Хага, которая сейчас стала пророческой. В 2022 году после назначения в «Ман Юнайтед» голландец, говоря о Гвардиоле и Клоппе, произнес : «Я обожаю их обоих, но любая эра подходит к концу».

Клопп попрощался с «Ливерпулем» в тот момент, когда Тен Хаг еще оставался с «красными дьяволами», а сразу после ухода голландца начал сыпаться «Сити».

В соцсетях болельщики не сомневаются – Тен Хаг все предсказал.

💭 «Эра подходит к концу», – Эрик Тен Хаг».

💭 «Гвардиола не был прежним с тех пор, как Мареска ворвался в Премьер-лигу». «А может, Тен Хаг был прав. Эра, и правда, подходит к концу».

💭 «Тен Хаг реально покончил сперва с Клоппом, а затем с Гвардиолой, когда сказал, что эра подходит к концу. Правда, Тен Хаг случайно вынес и себя».

💭 «Эра «Сити» подошла к концу, как только Тен Хаг потерял свою работу».

💭 «Эрик Тен Хаг был прав, эра подходит к концу».

💭 «Тен Хаг был прав: «Эра подходит к концу», только не благодаря «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» только что завершил эру «Ман Сити» на «Энфилде».

💭 «Пророк Эрик Тен Хаг был прав, говоря о том, что эра подходит к концу. Мы видим Арне Слот бол и падение Пепа Гвардиолы».

В начале работы с «МЮ» Тен Хаг ставил на то, что именно его команда прервет затянувшееся противостояние «Сити» и «Ливерпуля» в Англии. С кризисом «горожан» экс-тренер «дьяволов» угадал, а вот в остальном он серьезно просчитался.

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