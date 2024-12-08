Разве Боули превратил «Челси» в денежный мешок? Сегодня трансферы при Абрамовиче обошлись бы клубу в гигантскую сумму

При сравнении крупных трансферов прошлых лет с сегодняшними практически никогда не учитывают инфляцию. Деньги со временем обесцениваются, а цены параллельно растут.

Благодаря Sky Sports и их подсчетам стало известно, кого можно назвать главным мешком АПЛ середины нулевых. На самом деле, это было известно и тогда, но в сегодняшних ценах траты лондонского «Челси» впечатляют еще больше.

Просто представьте клуб, который может себе позволить потратить два сезона подряд более 1 млрд евро на трансферы. Представили? Сейчас это кажется невероятным, но в годы, когда «Челси» владел Роман Абрамович, лондонцы не считали денег и по сути могли позволить себе абсолютно любого игрока.

Четыре года подряд «синие» тратили больше всех в АПЛ, а суммарно все трансферы обошлись клубу в сегодняшних ценах 3,55 млрд евро. А вот расклад того, как «Челси» разбрасывался деньгами Абрамовича по сезонам.

Указаны только три самых дорогих трансфера за год.

Чья сегодняшняя трансферная стоимость впечатлила вас больше всего? Пишите в комментариях.