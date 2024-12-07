📸 Бензема и Роналду встретились в СА! Мило поболтали, забили с разницей в две минуты, Криш не дал Кариму влезть в драку

В 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии встретились «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Для поклонников «Мадрида» матч был интересен потому, что на поле команды выводили легенды «сливочных» – Карим Бензема и Криштиану Роналду.

Главные звезды встречи мило поприветствовали друг друга еще в подтрибунке.

Между экс-одноклубниками состоялся простой диалог.

Роналду: «Карим... У тебя все в порядке?»

Бензема: «Все хорошо, ты как?»

Роналду: «Да, я хорошо!»

Капитаны.

И Кариму, и Криштиану удалось отличиться. Парни забили с разницей в две минуты, для португальца мяч стал 916-м в карьере.

Роналду успокоил Бензема, когда француз начал конфликтовать с Отавио из «Аль-Насра».

Встреча закончилась победой команды Бензема со счетом 2:1. В чемпионате «Аль-Иттихад» оторвался от «Аль-Насра» на 11 очков и уверено занял первое место. Команда Роналду идет на четвертой строчке.

После игры Бензема запостил фото с Кришем, добавив лаконичную подпись.

Француз не забыл сказать пару теплых слов о бывшем товарище по команде:

«Было приятно увидеть его снова, мы вместе прошли долгий путь. Мы оба отыграли девять лет в «Реале», забивали голы, выигрывали трофеи. Мы пожелали друг другу удачи, пожелали продолжить делать разницу на поле».

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