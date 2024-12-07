📸 Бартра выбил зуб Ольмо! Дани нашел винир на газоне – в перерыве игроки забавно гадали, куда испанец дел находку 🤣

«Барселона» не смогла обыграть «Бетис» в 14-м туре Ла Лиги, встреча закончилась ничьей 2:2. Вплоть до 66-й минуты дела у «блауграны» шли хорошо: благодаря голу Левандовского в концовке первого тайма каталонцы лидировали.

Самый печальный момент матча на этом отрезке – потерянный зуб Дани Ольмо, а виновником стал хорошо знакомый поклонникам «Барсы» Марк Бартра. В борьбе с защитником «Бетиса» Дани оказался на газоне и через мгновение получил бутсой по лицу.

Испанец не растерялся. После падения он сразу принялся искать потерянный зуб – и нашел!

Выбитый зуб Дани решил забрать.

Показал арбитру.

Потеря Дани не особо расстроила, он провел на поле 60 минут. А в перерыве футболисты «Барсы» забавно пытались выяснить судьбу зуба.

Ламин: «Ему зуб выбили, но крови вроде не было».

Педри обратился к Дани: «У тебя не было крови?»

Ламин не дал Дани ответить: «Была кровь? У тебя виниры? Ты его что ли выбросил, дурень? Он откололся, да?»

Педри: «Он держал его в руке, я ему сказал: «Оставь его, передай кому-нибудь».

Куда делся выбитый зуб, так и не выяснили. А фанаты, конечно, принялись шутить.

Вот несколько самых удачных сравнений:

💭 «Бедный Дани Ольмо».

💭 «Бро, это буквально Дани Ольмо».

На 60-й минуте вместо Ольмо вышел Де Йонг и сразу помог «Бетису» заработать пенальти. Правда, с решением арбитра был категорически не согласен Ханси Флик, за споры тренер получил красную карточку.

«Бетис» сравнял счет с одиннадцатиметрового, в концовке Торрес вывел «Барсу» вперед, но удержать победу каталонцы не сумели, соперник забил в добавленное время.

«Барса» теряет зубы и очки.

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