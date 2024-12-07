📸🎥 Ровно 20 лет назад Месси дебютировал в ЛЧ! Вспоминаем знаковый матч Лео в Донецке 🐐

Лионель Месси – четырехкратный победитель Лиги чемпионов. История аргентинца в главном клубном турнире Европы началась ровно 20 лет назад, 7 декабря 2004 года.

Дебют Лео в ЛЧ выпал на заключительный тур группового этапа сезона-2004/05, к тому моменту «Барселона» уже гарантировала себе выход в плей-офф. На этой стадии у каталонцев оставался один матч – с «Шахтером», занимающим последнюю строчку в группе.

Главный тренер «блауграны», Франк Райкард, решил дать лидерам команды отдохнуть, потому в Донецк отправились молодые игроки «Барсы», в том числе 17-летний Лионель Месси.

Длинноволосый аргентинец под 30-м номером вышел на поле РСК «Олимпийский» с первых минут встречи. Лео провел весь матч, но результативными действиями не отметился. «Барселоне» тем вечером вообще не везло.

Нигерийский нападающий «Шахтера» Джулиус Агахова еще в первом тайме оформил дубль, а Андрес Иньеста в самой концовке встречи не сумел реализовать пенальти.

Встреча закончилась победой украинской команды со счетом 2:0. Результат позволил «Шахтеру» подняться на третью строчку в группе, а «Барса» стала второй – в параллельном матче «Милан», финалист того розыгрыша ЛЧ, сыграл вничью с «Селтиком».

Хайлайты игры Месси в первом матче Лиги чемпионов.

Заурядный матч Лиги чемпионов стал знаковым, ведь в тот день великий Лионель Месси впервые сыграл в главном клубном турнире Европы. На eBay продается использованный билет на ту встречу «Шахтера» и «Барсы», ценник серьезный – 150 фунтов стерлингов.

Лео суммарно провел 163 матча в Лиге чемпионов, он отдал 45 результативных передач и забил 129 голов – в истории турнира больше только у Криштиану Роналду. Европу Месси покинул, завоевав с родной «Барселоной» четыре трофея ЛЧ.

Величие.

Топ-20 лучших игроков «Барселоны» в XXI веке. В списке лишь один футболист из нынешнего состава

6 рекордов Месси, которые вряд ли когда-либо побьют. Хотя нет, один побьет Холанд 🐐

15 лет назад Месси выиграл первый «Золотой мяч». Как хорош был Лео в 22 года?