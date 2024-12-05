😨 Ольмо не сможет играть в Ла Лиге уже через несколько недель. Но «Барселона» нашла... рычаг 😔

«Барселона» вернулась к крайним мерам в попытках зарегистрировать Дани Ольмо. В дело вступают финансовые рычаги!

Diario Sport пишет, что испанский клуб в настоящее время ведет переговоры о продаже VIP-боксов на реставрируемом «Камп Ноу» на 20 лет за 200 миллионов евро.

Напомним, Ольмо зарегистрирован на текущий сезон Ла Лиги лишь до 31 декабря, после чего ему будут недоступны матчи чемпионата.

Клуб осведомлен, что крайний срок для регистрации футболиста будет в районе 18-19 января.