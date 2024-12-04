🔥 Лучшие игроки команды сейчас VS легенды клуба. Сравниваем статистику звезд большой шестерки АПЛ

История Премьер-лиги богата на легендарных футболистов, но на смену кумирам прошлого неизбежно приходят звезды настоящего.

Портал Score90 покопался в истории шестерки грандов Премьер-лиги. В инфографике представлено сравнение статистики нынешнего лучшего игрока команды с цифрами величайшего футболиста в истории этой же команды.

«Манчестер Юнайтед»

Лучшим нынешним игроком «красных дьяволов» назван Бруну Фернандеш, а величайшим – Криштиану Роналду. Криро обходит соотечественника по всем параметрам, кроме ассистов, в копилке Бруну на 11 голевых передач больше.

«Ливерпуль»

Над мерсисайдцами Score90 долго не думал и определил в обе категории Мо Салаха. Египтянин в этом сезоне набрал потрясающую форму: за 20 матчей во всех турнирах он забил 13 голов и отдал 11 ассистов.

«Арсенал»

Букайо Сака пока уступает Тьерри Анри по всем параметрам, но у молодого англичанина есть еще много времени, чтобы сравняться и даже обойти легенду «канониров».

«Манчестер Сити»

У «горожан» соревноваться будут одноклубники. Де Брюйне в статусе легенды «Сити» уступает Холанду лишь по голам, у Эрлинга на четыре мяча больше.

«Челси»

Коул Палмер мог быть лучшим игроком «Сити», но сейчас он блистает в стане «синих». Все же молодой англичанин уступает легендарному Фрэнку Лэмпарду по всем параметрам, особенно грустно выглядит пустая строка с трофеями.

«Тоттенхэм»

Легенда «шпор», Харри Кейн, перебрался в «Баварию», но пока так и не смог заполучить долгожданный трофей. Сон Хын Мин, лучший игрок нынешнего «Тоттенхэма», уже обошел экс-одноклубника по ассистам, а к концу сезона, вероятно, опередит и по матчам. Может, изменится и соотношение по трофеям?

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