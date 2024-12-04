🔥 Лучшие игроки команды сейчас VS легенды клуба. Сравниваем статистику звезд большой шестерки АПЛ
История Премьер-лиги богата на легендарных футболистов, но на смену кумирам прошлого неизбежно приходят звезды настоящего.
Портал Score90 покопался в истории шестерки грандов Премьер-лиги. В инфографике представлено сравнение статистики нынешнего лучшего игрока команды с цифрами величайшего футболиста в истории этой же команды.
«Манчестер Юнайтед»
Лучшим нынешним игроком «красных дьяволов» назван Бруну Фернандеш, а величайшим – Криштиану Роналду. Криро обходит соотечественника по всем параметрам, кроме ассистов, в копилке Бруну на 11 голевых передач больше.
«Ливерпуль»
Над мерсисайдцами Score90 долго не думал и определил в обе категории Мо Салаха. Египтянин в этом сезоне набрал потрясающую форму: за 20 матчей во всех турнирах он забил 13 голов и отдал 11 ассистов.
«Арсенал»
Букайо Сака пока уступает Тьерри Анри по всем параметрам, но у молодого англичанина есть еще много времени, чтобы сравняться и даже обойти легенду «канониров».
«Манчестер Сити»
У «горожан» соревноваться будут одноклубники. Де Брюйне в статусе легенды «Сити» уступает Холанду лишь по голам, у Эрлинга на четыре мяча больше.
«Челси»
Коул Палмер мог быть лучшим игроком «Сити», но сейчас он блистает в стане «синих». Все же молодой англичанин уступает легендарному Фрэнку Лэмпарду по всем параметрам, особенно грустно выглядит пустая строка с трофеями.
«Тоттенхэм»
Легенда «шпор», Харри Кейн, перебрался в «Баварию», но пока так и не смог заполучить долгожданный трофей. Сон Хын Мин, лучший игрок нынешнего «Тоттенхэма», уже обошел экс-одноклубника по ассистам, а к концу сезона, вероятно, опередит и по матчам. Может, изменится и соотношение по трофеям?
Как вам такое сравнение? Согласны с выборкой игроков?
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Байки о том что из за него чемпами не стали - это уровень 🤡
При наличии Стиви Джи тяжело этот статус кому-то другому присвоить.
Всё же? У него в 10 раз меньше матчей не то что в Челси, а в футболе. Какие «всё же»?
Ну и выбор у МЮ спорный. Криш, безусловно, как футболист более великий, но конкретно для Юнайтед Руни более ценная фигура, как по мне. КриРо стал тем кем стал в первую очередь в составе Реала.