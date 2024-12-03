🤯 Эшли Янг может сыграть против сына в Кубке Англии! Разница между футболистами – 21 год

Жребий 1/32 Кубка Англии преподнес болельщикам несколько сюрпризов. Главный подарок получил Эшли Янг – возможность сыграть против собственного сына.

Летом 2023 года 39-летний защитник перешел в «Эвертон», за который успел провести 47 матчей во всех турнирах. Первенец Эшли, 18-летний Тайлер Янг, с этого сезона выступает за «Питерборо» на позиции полузащитника. Как вы уже догадались, в 1/32 Кубка Англии команды Эшли и Тайлера встретятся.

Отец уже высказался о предстоящей игре: «ВАУ! Мечты могут стать явью🙏🏾🤞🏾💙#МурашкиПоКоже #ЯнгVsЯнг».

Болельщики тоже радуются такому жребию:

💭 «Надеюсь, ты сыграешь против сына, приятель! Это было бы мечтой для тебя! Желаю тебе всего наилучшего! ❤️».

💭 «Дерби семьи Янг!»

💭 «Футбол – это действительно нечто особенное. Вот это сценарий!»

Куда без сравнений с Леброном, который делит площадку с сыном?

💭 «Они оба выглядят так молодо! (Янг созвучно с английском «молодой» – прим.)».

💭 «Удивительная жеребьевка! В футболе так редко бывает, что на поле встречаются отец и сын».

Эшли почти не изменился, а вот Тайлер подрос.

Футбол, и правда, подкидывает удивительные сюжеты.

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