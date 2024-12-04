Сборная лучших игроков «Арсенала» и «МЮ» этого сезона. У фанатов «дьяволов» есть большие претензии к составу 😡

В 14-м туре Премьер-лиги в гости к «Арсеналу» заглянет «Манчестер Юнайтед». За пару дней до встречи в чемпионате команды узнали, что сыграют друг против друга в 1/32 Кубка Англии. «Канониры» выбивали «красных дьяволов» из Кубка семь раз – чаще, чем любую другую команду в турнире, включая финалы.

«Арсенал» обыграл «Ман Юнайтед» в трех последних матчах в рамках Премьер-лиги. Но за всю историю противостояния лондонцы не побеждали манкунианцев в четырех играх подряд, так что у подопечных Аморима будет мотивация продолжить традицию.

Портал Football Tweet в преддверии игры составил комбинированный состав из лучших футболистов «Арсенала» и «МЮ» на старте сезона.

В команде абсолютное доминирование представителей «Арсенала», в состав попали сразу 10 подопечных Артеты: Габриэл Мартинелли, Кай Хавертц, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Деклан Райс, Риккардо Калафьори, Габриэл, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер и Давид Райя.

А «Манчестер Юнайтед» одиноко защищает Бруну Фернандеш.

Такой выбор не понравился фанатам, особенно поклонникам «МЮ»:

💭 «Мазрауи – лучший крайний защитник в Премьер-лиге в этом сезоне».

💭 «Тимбера заменить на Мазрауи, тогда будет не так плохо».

💭 «Онана вместо Райи, Далот вместо Калафьори, Мазрауи вместо Тимбера, Амад вместо Мартинелли».

💭 «Маловато игроков «Арсенала», я бы убрал Фернандеша и заменил его на Парти».

💭 «Онана по всем параметрам – лучший вратарь лиги, как можно было не выбрать его?»

💭 «Где Гарначо, Рэшфорд, Мазрауи, Онана, Диалло? Они точно должны быть в составе лучших. Вы точно не смотрели футбол в этом сезоне».

А какой состав собрали бы вы?

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