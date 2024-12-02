«Ливерпуль» вошел в топ команд с лучшим стартом в АПЛ. Их объединяет приятный для фанатов факт

Благодаря победе в тринадцатом туре АПЛ «Ливерпуль» вписал себя в историю. По данным Transfermarkt, только четыре команды в истории набирало на таком же отрезке очков больше, чем красные.

Три из них – «Манчестер Сити» образца сезонов-2011/12, 2018/19 и 2017/18, а еще одна − сам «Ливерпуль» в сезоне-2019/20.

Все команды из списка объединяет один и тот же приятный для их болельщиков факт – такой темп набора очков позволил им в конце сезона стать чемпионом АПЛ.

После трети пройденной в чемпионате дистанции «Ливерпуль» опережает идущими вторыми «Арсенал» и «Челси» на девять очков. «Манчестер Сити» делит с «Брайтоном» четвертую строку с отставанием в 11 баллов.