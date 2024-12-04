🔥 Диалло уступил в голосовании за игрока месяца в «МЮ» и подколол победителя. А фанаты с выбором согласны

Поклонники «Манчестер Юнайтед» назвали Мазрауи лучшим игроком команды в ноябре. Для марокканца эта награда стала первой после его перехода в стан «красных дьяволов» из «Баварии». За приз с Нуссаиром сражались Онана и Диалло.

В прошедшем месяце Мазрауи попал в старт на все пять матчей «Юнайтед», при этом он успел сыграть на трех разных позициях. Нуссаир стал лучшим игроком «МЮ» в матче с «Челси», кроме того, за месяц марокканец записал на свой счет три голевые передачи.

Подопечного хвалит и Аморим:

«Он невероятно умный футболист, Мазрауи может играть почти на любой позиции. Игроки такого типа могут иметь решающее значение для будущего команды».

Короче говоря, приз заслуженный. Правда, с этим не согласен соперник Мазруи в борьбе за награду – Диалло. Амад ответил на новость о присуждении Нуссаиру награды игроку месяца картинкой, на которой арбитр использует VAR:

Поклонники «Ман Юнайтед» оценили шутку Диалло, но оспаривать приз Мазрауи не стали:

💭 «Сейчас Мазрауи буквально наш лучший игрок».

💭 «Атмосфера в этой команде прямо сейчас».

💭 «Амад, ты уже выиграл наши сердца, дай Нусу насладиться этой наградой, он заслужил».

💭 «У него не было ни одной плохой игры после трансфера в «Ман Юнайтед». Ты заслужил это, Мазрауи».

А вы согласны с выбором?

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