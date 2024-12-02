Конец эры Тен Хага и начало выздоровления клуба? Фанаты «МЮ» посчитали результативность при ЭТХ и без него

Старт нового сезона для «Манчестер Юнайтед» выдался провальным. Команда выглядела очень неуверенной, допускала немало моментов у своих ворот и постоянно теряла очки.

Руководство «красных дьяволов», которое еще летом выдало Эрику тен Хагу вотум доверия через новый контракт, не выдержало и разорвало его. Нидерландец получил щедрое выходное пособие (по слухам не менее 10 млн фунтов), а Руд ван Нистелрой хоть и временно, но работу мечты – пост главного тренера «МЮ».

Экс-форвард рулил командой всего несколько матчей, пока директорат «Юнайтед» вел переговоры о выкупе контракта Рубена Аморима у «Спортинга». И некоторым болельщикам даже показалось, что Ван Нистелроя можно оставить, ведь результаты улучшились. Но фарш обратно уже было не провернуть, потому главным тренером стал португалец.

Фанаты «МЮ» нарисовали картинку, в которой сравнили среднее количество набранных очков при Тен Хаге и при Ван Нистелрое/Амориме. Их количество выросло с 1,3 до 2,4, за 7 матчей без Эрика «Юнайтед» ни разу не проиграл, а забил практически столько же (21 против 19), сколько за 14 предыдущих игр.

Неужели кризис позади и команда начинает восстанавливаться?

Вот что написали под этой картинкой болельщики «МЮ»:

💭«Победа «Манчестер Юнайтед» над «Лестером», ПАОКом, «Буде-Глимтом» и «Эвертоном» − определенно доказательство того, что клуб находится в гораздо лучшей форме, чем был».

💭«Нельзя сказать, что при Тен Хаге мы побеждали слабых соперников. Но как будто нас обыгрывали несколько команд из нижней половины».

💭«Я до сих пор не могу понять, почему ЭТХ сказал, что он не может реализовать свой стиль, который был у него в «Аяксе». Да, может быть, не за один сезон, но он прямо сказал, что не может сделать это в «Юнайтед», даже если бы ему дали футболистов, которых он хотел».

💭«Осталось только выиграть какой-то трофей».