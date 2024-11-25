Аморим вынес вердикт «Ман Юнайтед». Прошелся по команде и отдельным игрокам

Рубен Аморим не смог победить в первом матче у руля «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» забили быстрый гол, но пропустили в концовке первого тайма, команды поделили ничью 1:1.

В первые дни на новой должности португальца замучила пресса. Сообщается, что Рубен попросил клуб сократить количество интервью, чтобы он смог сосредоточиться на тренировочном процессе в Каррингтоне.

Все же Рубен успел высказаться о команде, сделав некоторые выводы по матчу с «Ипсвичем»:

«Парни старались, но они могут добиться большего. Они слишком много думали, это ощущалось. Пока нам сложно, потому что я всего два дня с командой. Мы несколько раз теряли мяч без давления, нужно контролировать мяч и игровой темп. Есть проблема с принятием решений, на таком уровне игроков не нужно обучать этому. Мои игроки не сделали этого, но они правда старались».

Тренер прошелся и отдельно по некоторым футболистам.

Про Бруну Фернандеша: «Он постоянно стремится сделать длинную передачу вперед. Может, он и должен играть не только десятку, но и опускаться глубже».

Про Джошуа Зиркзе: «Джошуа должен понимать, что ему нужно будет проникать в штрафную и ждать кроссов».

Про Диогу Далота: «Раньше он отдавал мяч центральным защитникам, а сам уходил в центр на позицию полузащитника, теперь он должен оставаться на этой позиции».

Про Нуссаира Мазрауи: «Он невероятно умный футболист, Мазрауи может играть почти на любой позиции. Игроки такого типа могут иметь решающее значение для будущего команды».

Про Амада Диалло: «Он очень хорош! Вижу, что за три дня он значительно улучшил свои оборонительные навыки».

Про Андре Онана: «Онана как минимум дважды спас команду. Он здорово пасовал, хорошо связывал командную игру передачами, считаю, что это отлично».

Согласны с вердиктом Рубена?

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Рубен Аморим — седьмой португальский тренер в АПЛ. Добьется ли он успеха, как Моуринью или провалится, как Андре Виллаш-Боаш?