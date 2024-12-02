Аморим без ума от одного из игроков «МЮ». При новом тренере он наконец нашел себя

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим удачно провел первый матч на «Олд Траффорд». Его команда разгромила «Эвертон» со счетом 4:0. Дубли сделали Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзе.

Однако португальца впечатлили не они, а 22-летний вингер Амад Диалло, который записал на свой счет две голевые передачи. После игры Аморим похвалил футболиста.

«Он не очень высокий, но очень талантливый, − сказал Аморим. − Амад проделал большую работу, но ему нужно совершенствоваться. Он снова был очень хорош».

«Руд ван Нистелрой очень помог ему, а теперь Амад помогает мне. Он в отличной форме, но все это благодаря Руду. Так что я просто пользуюсь тем, что он сделал с Амадом. Диалло очень хорошо защищался и очень хорошо атаковал. Он должен продолжать играть в том духе».

«В конце игры было видно, что он очень устал. Мы должны справиться с этим и повысить его физические возможности. Я бы хотел приписать себе заслугу [прессинга Амада], но это его заслуга. Он вот такой. Он умный. Он взрывной».

Контракт Амада Диалло с «МЮ» истекает в конце сезона-2024/25, но по данным The Telegraph, у клуба есть опция на еще один сезон. Такое решение должны принять до января.