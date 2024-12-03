📸 Невилл неловко потроллил Гвардиолу после жеребьевки Кубка Англии. Теперь фанаты смеются над самим Гари

«Ман Сити» со счетом 0:2 уступил «Ливерпулю» в 13-м туре Премьер-лиги. Последний раз «горожане» побеждали в конце октября, в лиге подопечные Гвардиолы уступили в четвертом матче подряд. Серия команды без победы во всех турнирах уже достигла семи встреч.

На «Энфилде» в конце второго тайма болельщики «Ливерпуля» начали скандировать Пепу: «Утром тебя уволят». Каталонец в ответ показал трибунам шесть пальцев – по количеству титулов «горожан» под его руководством.

После жеребьевки 1/32 Кубка Англии стало ясно, что в январе 2025 года подопечные Гвардиолы точно одержат победу, ведь команда сыграет с «Солфордом» из Второй лиги. Все же до января «горожанам» нужно дожить – впереди у «Сити» череда матчей, среди которых игра с «Ювентусом» и встреча с обновленным «Ман Юнайтед» Рубена Аморима.

Экс-игрок манкунианцев, а ныне телеэксперт Гари Невилл решил подколоть соседей из Манчестера. «Его уволят утром, «Солфорд», – написал Гари в X и отметил клуб из Второй лиги.

Не прошло и суток, а пост Невилла уже посмотрели больше миллиона пользователей, восемь тысяч человек публикацию эксперта оценили.

А в комментариях Гари осуждают за неловкий троллинг Пепа:

💭 «Ты не сможешь тренировать команду даже в футбольном симуляторе. Сядь и расслабься».

💭 «Он будет уволен утром».

💭 «Взрослый человек с самой неудачной тренерской карьерой в истории футбола пытается троллить величайшего тренера всех времен! Вот что действительно забавно!»

💭 «На самом деле утром был уволен ты из «Валенсии».

💭 «Эти слова пели фанаты «Валенсии», когда ты тренировал их клуб, верно, Гари?»

💭 «Это даже не забавно, Гари, ты мог постараться лучше».

По вашему, заряд фанатов «Ливерпуля» о Гвардиоле сбудется?

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