Гвардиола – новый Моуринью? «Ман Сити» вновь проиграл, а Пеп показал трибунам шесть пальцев

В центральном матче тура «Ливерпуль» на «Энфилде» принимал «Манчестер Сити». Команда Арне Слота забила два безответных мяча – постарались Коди Гакпо и Мохамед Салах (с пенальти).

«Горожане» подходили к матчу не в лучшем состоянии: в шести последних играх во всех турнирах клуб Гвардиолы ни разу не победил, пять раз проиграл и один раз сыграл вничью. При этом «Ливерпуль» не мог победить соперника чуть больше двух лет − с октября 2022 года, но не проигрывал на «Энфилде» с февраля 2021-го.

Перед туром команды разделяло всего 8 очков, тогда как сейчас расстояние увеличилось до одиннадцати.

Когда счет на табло был 2:0, болельщики мерсисайдского клуба затянули кричалку «Утром тебя уволят». Как отреагировал на нее тот, кому она адресовалась? Пеп Гвардиола повернулся к трибунам и показал шесть пальцев.

После игры испанец попал в руки Sky Sports и вот как прокомментировал жест: «Возможно, они правы! Я не ожидал этого на «Энфилде». Может, им стоило спеть это раньше... Я не ожидал такого от людей из Ливерпуля, но это нормально!»

Именно столько раз (шесть) в семи последних матчах проиграла его команда. Или он имел в виду титулы в АПЛ?