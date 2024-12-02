Издание GOAL отдает дань уважения сильнейшим тренерам последних 25 лет

«Игроки выигрывают матчи, а не тренеры», — можно часто услышать от самих тактиков. Действительно, они не забивают через себя, они не бегают по полю, не делают навесы или сэйвы.

Но именно тренеры диктуют стиль игры команды, подбирают персонал и влияют на то, кого клуб покупает и продает. Они являются лицом клуба и отвечают за культуру внутри него.

Давайте посмотрим на десятку сильнейших за последние годы.

10. Антонио Конте

Каждый раз, когда Конте берет на себя руководство командой, успех приходит мгновенно. Итальянец часто оставляет за собой выжженную землю, но не многие тренеры могут похвастаться тем, что выиграли пять чемпионских титулов в двух лигах, вернув таким клубам, как «Ювентус», «Интер» и «Челси» славу.

Сейчас горячий итальянец с «Наполи» на пути к завоеванию титула Серии А с уже третьим клубом.

Единственным черным пятном в карьере Конте, помимо характера, является его статистика в главном турнире Европы: он ни разу не выходил за пределы четвертьфинала Лиги чемпионов.

9. Луис Энрике

Луис Энрике пошел по стопам Пепа Гвардиолы, сначала играя за «Барселону», а потом взяв на себя руководство резервной командой клуба, а затем и первой командой, выиграв с ней все мыслимые трофеи.

Энрике унаследовал затхлую команду от Херардо Мартино и встряхнул ее. «Барса» одержала победу в Ла Лиге, Кубке Короля и Лиге чемпионов под предводительством, возможно, величайшей тройки нападающих всех времен в лице Месси, Луиса Суареса и Неймара.

Луис Энрике сохранил титул в следующем сезоне, выиграл Кубок Короля , прежде чем возглавить сборную Испании, с которой он дошел до полуфинала Евро-2020 и 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.

В 2023 году он взял на себя управление «Пари Сен-Жермен», быстро добавив титул Лиги 1 и Кубок Франции в свою копилку трофеев.

8. Висенте даль Боске

Дель Боске возглавлял «Реал» всего три с половиной сезона, но сумел выиграть семь трофеев, включая две Лиги чемпионов и два титула Ла Лиги. Он тренировал сборную Испании восемь лет и выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы.

Несмотря на выдающиеся достижения, Дель Боске так и не получил заслуженного уважения. На следующий день после завоевания второго чемпионского титула в 2003 году он был уволен из «Реала», и узнал об этом, когда шел по коридору «Сантьяго Бернабеу».

Президент «Мадрида» Флорентино Перес сказал, что методы Дель Боске – слишком традиционные, и клуб ищет более искушенного специалиста. «Мадриду» потребовалось 11 лет, чтобы выиграть еще одну Лигу чемпионов. Возможно, традиционные методы Дель Боске были не такими уж плохими...

7. Диего Симеоне

Испанские футбольные клубы не особенно терпеливы по отношению к своим тренерам, однако Диего Симеоне сумел провести 13 лет в «Атлетико», превратив «Рохибланкос» из безнадежной команды, находящейся на грани вылета из Ла Лиги, в один из крупнейших клубов Европы.

«Атлетико» финишировал в четверке лучших в Ла Лиге во всех 12 сезонах под руководством Симеоне, дважды завоевав титул. Они также дважды выходили в финал Лиги чемпионов — каждый раз проигрывая «Реалу» и выиграли две Лиги Европы, а также один Кубок Испании.

6. Зинедин Зидан

Критики Зидана говорят, что ему просто везло. Но удача не заводит далеко: она не приносит три победы в Лиге чемпионов подряд, два титула Ла Лиги и преданность лучших игроков в мире.

Зидану действительно повезло управлять «Реалом», когда Криштиану Роналду был в расцвете сил, но предшественники француза Рафа Бенитес, Мануэль Пеллегрини и Жозе Моуринью не смогли приблизиться к его достижениям. А учитывая давление со стороны СМИ, крайне требовательных болельщиков на «Сантьяго Бернабеу» и не менее требовательного президента Переса, работа в «Мадриде» вряд ли является легкой прогулкой.

5. Юрген Клопп

Клопп оживил двух спящих гигантов: сначала «Боруссию», а затем «Ливерпуль», превратив их в машины для побед. Его молниеносный «Дортмунд» покорил европейский футбол, дважды обыграв «Баварию» в Бундеслиге и выйдя в финал Лиги чемпионов.

Затем Клопп положил конец 30-летнему ожиданию «Ливерпулем» чемпионского титула АПЛ. Он также вывел «красных» в три финала Лиги чемпионов, выиграв один из них.

Клопп не только неутомимый и блестящий тренер, но и очень харизматичный, благодаря чему «Ливерпуль» заполучил множество новых болельщиков.

И когда Юрген объявил, что покидает клуб, последовал поток хвалебных отзывов в его адрес, в том числе от самых непримиримых соперников.

4. Жозе Моуринью

Моуринью выиграл множество трофеев, о чем он не устает напоминать всем, но самое главное, он поднял статус тренеров клубов, сделав их рок-звездами. Он – Мик Джаггер тренерства, и главный герой любого клуба, в котором работает.

С тех пор, как Жозе пришел в «Челси» в 2004 году в статусе чемпиона Европы и объявил себя «Особенным», никто не может оторвать от него глаз.

Моуринью, возможно, уже давно прошел пик своей карьеры, но его достижения остаются выдающимися: триумфы в Лиге чемпионов с «Порту» и «Интером», восемь титулов в Португалии, Англии, Испании и Италии, когда он управлял такими клубами, как «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм» и «Рома». Любой тренер с таким резюме тоже мог бы считать себя особенным.

3. Сэр Алекс Фергюсон

В 1993 году Фергюсон принес «Манчестер Юнайтед» первый чемпионский титул за 26 лет. Уроженец Глазго управлял «Олд Траффорд» железной рукой и никогда не брал выходной. За 27 лет в «Юнайтед» Фергюсон привел «красных дьяволов» к 13 чемпионским титулам, пяти Кубкам Англии и двум победам в Лиге чемпионов.

Истинное влияние сэра Алекса на «МЮ» особенно ощущается сейчас, более десяти лет спустя после его ухода, когда «красные дьяволы» выглядит беспомощным без его руководства, сменив уже семь тренеров за последние 11 лет.

2. Карло Анчелотти

Анчелотти когда-то написал книгу под названием «Тихое лидерство», и название идеально отражает его подход к управлению командой. Он редко поднимал шум, требовал уважения от своих коллег или обвинял судей, когда дела шли не в его пользу. Вместо этого Анчелотти позволял своим результатам говорить за себя. Он единственный тренер, который выиграл каждый из пяти ведущих чемпионатов Европы, никто в истории футбола не выигрывал столько европейских кубков, сколько итальянец.

Сейчас «Реал Мадрид» переживает спад формы, но Анчелотти всегда рано или поздно находит формулу успеха.

1. Пеп Гвардиола

Гвардиола выводил футбол каждой командой, которую он тренировал, на новые высоты. Он выиграл 12 чемпионских титулов за 14 сезонов, побил рекорд по общему количеству очков в Ла Лиге и Премьер-лиге, а также выиграл Бундеслигу.

Пеп неумолим, никогда не позволяет своим игрокам почивать на лаврах или расслабляться. И он постоянно внедряет инновации, придумывая новые тактические маневры, адаптирует схему исходя из сильных сторон своих игроков.

Постоянное стремление Гвардиолы к совершенству привело к тому, что «Сити» выиграл требл в 2023 году, положив конец долгому ожиданию победы в Лиге чемпионов.

В настоящее время Гвардиола переживает спад результатов, впервые в своей карьере проведя семь игр без побед. Но он по-прежнему жаждет все исправить, заключив новый контракт с «Сити» до 2027 года.