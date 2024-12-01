Слот превратил вторые таймы «Ливерпуля» в чит-код. Как?

Вадим Лукомский – о фишках голландца.

Старт второго тайма матча «Ливерпуль» – «Реал Мадрид» на «Энфилде». 0:0 на табло. В первом тайме хозяева в той или иной степени превосходили соперника во всем, но Тибо Куртуа удерживал интригу. Часто это трактуется как позитивный рисунок, а целью ставится его сохранение. Но у лучшей команды АПЛ и ЛЧ другие стандарты.

На вторую половину футболисты Арне Слота вышли не дожимать, а убивать. В первые 12 минут «Мадрид» лишь два раза выбрался на чужую половину – ради всего двух действий (неточные передачи на 50-й и 56-й минутах). Период ультрадоминирования трансформировался в заслуженный гол.

Голевую передачу на Алексиса Мак Аллистера отдал Конор Брэдли, чью роль тренер преобразовал в перерыве. В первом тайме он располагался глубже при розыгрышах.

А во второй половине сразу шел в атаку и занимал позицию на чужой половине – в правом полуфланге, откуда и организовал ассист.

Классика Слота в этом сезоне. Влияние на рисунок встречи в перерыве – вообще без замен и, как правило, через крайних защитников.

В последнее время эта фишка помогает особенно часто. Прямо сейчас у «Ливерпуля» серия из семи матчей подряд с улучшением результата во втором тайме . Лишь в одном случае (против «Астон Виллы») прием лишь укреплял счет, а не менял исход.

Отдельно нужно фиксировать конкретно отрезок сразу после перерыва. Он у «Ливерпуля» с огромным отрывом самый продуктивный. Так выглядит динамика команды по 15-минуткам:

Случившееся с «Мадридом» в разных вариациях повторяется после каждой беседы Слота с футболистами между таймами. В первые 15-20 минут после перерыва экспресс-установки голландца особенно свежи – на этом фоне «Ливерпуль» почти всегда резко прибавляет и улучшает положение в матче.

Слот из семьи учителей – кажется, это помогает быстро и понятно объяснять

Один из секретов Слота – методология донесения указаний. В материале с инсайдами про Арне The Athletic обращал внимание, что алгоритм действий в перерыве остался почти таким же. Он был весьма конкретным и при Юргене Клоппе: тренер давал указание аналитикам, те нарезали короткие клипы для игроков под исправление ключевых проблем, затем Клопп и Лейндерс показывали фрагменты и давали установки + общее обращение главного к команде.

Эта часть вообще не изменилась при Слоте (только в плане содержания – тут у каждого тренера свои приоритеты и система). В то же время Арне сильно отличается в манере коммуникаций. Его стиль можно назвать преподавательским – возможно, помогает семейный бэкграунд (родители – учителя).

«Арне – потрясающий коммуникатор. Он знает, как донести посыл до игрока и в то же время вселить в него уверенность, которая рождается из конкретности установок. Игроки чувствуют подготовленность к вызовам матча. Слот знает качества игроков, а от них требует быть готовыми адаптироваться. Игроки все это чувствуют и заряжаются уверенностью. Слот уделяет внимание подбору слов, которые использует. Он понимает ритм предложений и подбирает правильный тон», – фиксировал психолог Дэн Абрахамс, работавший в «Фейеноорде» Слота.

Формула Слота: конкретика + объяснение по-учительски + подбор тона. Игроки не столько заряжаются энергетикой, сколько приобретают уверенность на фоне понимания задачи. «Слот может повысить голос и высказать игроку недовольство, но он в большей степени ориентирован на предоставление решений – мы смотрим клипы и обсуждаем, как можно прибавить», – делился Энди Робертсон.

Крайние защитники – ключевой инструмент Слота

Парадокс: при таких рывках во втором тайме Слот входит в тройку тренеров без результативных замен в этом сезоне АПЛ (вместе с Оливером Гласнером и Рубеном Аморимом).

У него другой главный инструмент влияния – позиции крайних защитников . Слот требует от них универсальности и регулирует режим в зависимости от сценария встречи.

Вот три основных шаблона – иногда они комбинируются (разные варианты на каждом фланге). В интервью Джейми Каррагеру тренер «Ливерпуля» признавался, что не любит только один вариант расположения защитников – в широкой высокой позиции, когда они полностью отвечают за ширину. Любая другая вариация, по словам Арне, возможна, а конкретика зависит от того, как прессингует соперник.

Первый вариант – крайние защитники рядом с центральными, но на флангах. Если соперник делает акцент на центр в прессинге, здесь они могут получить больше свободы.

Вторая опция – ложные фулбеки помогает контролировать центр и участвуют в продвижении мяча. Уместен, если соперник не идет в прессинг до упора, но старается закрыть центр в среднем блоке.

Третий вариант – крайние защитники в полуфлангах, откуда они активно делают рывки вдоль бровки или к штрафной с целью помочь вингерам. В этом сценарии нагрузка по продвижению ложится на полузащитников и центральных защитников.

Главное: у крайних защитников «Ливерпуля» нет фиксированного расположения, которое повторялось бы от матча к матчу или даже в пределах матча. Трент детально описывал эти игры Слота:

«Моя роль плавно меняется на протяжении всей игры в зависимости от того, как соперник прессингует нас, поэтому в матчах происходит много тактических изменений. Указания Арне разнообразны: куда мне нужно выдвинуться или куда не стоит, когда поддерживать ширину на фланге или опускаться в линию к защитникам, когда идти в полузащиту или занимать позицию «восьмерки», когда Мо смещается с фланга и я поднимаюсь выше в качестве вингера. Все это разные вариации.

Арне дает нам эту информацию всю неделю, перед игрой и во время игры. Он продумывает сценарии, чтобы у нас были ответы на все вопросы по ходу матча: например, если они будут прессинговать, то мы будем располагаться таким образом, а если прессинг будет организован по-другому, то мы будем располагаться иначе. На любую проблему, которую могут создать нам, есть решение».

Возможность корректировать позицию – важный актив Слота. В другом интервью ТАА чуть конкретнее объяснил алгоритмы Арне:

«Он говорит мне, где располагаться при владении. Эта зона меняется. Зачем мне быть там, где я окажусь под опекой и не принесу пользы? Например, если вы опекаете меня, то в центре будут открываться другие. Если персонально играют с Райаном Гравенбергом, то я открываюсь в пространство, которое образовывается из-за этого. Указания очень глубокие и очень детализированные. Арне всегда изучает соперника и указывает нам на уязвимости».

Разберем пример манипуляции через смену зоны крайних защитников против «Ипсвича» – особенно наглядно, так как соперник использовал персональные ориентировки по Тренту и Робертсону. Первый тайм – ТАА в опорной, Робертсон рядом с центральными защитниками. Все в центре – расстояния небольшие; сопернику проще совмещать персональную опеку с поддержанием компактности.

В перерыве Слот посчитал, что против этого приема лучше подходит более широкое расположение крайних защитников. Соперник все еще старался персоналить, но теперь оппоненту Трента пришлось разрываться между задачами – либо играть по ТАА, но бросать 3-в-3 сзади и пустую опорную, либо оставлять его свободным.

Такое чтение от Слота происходит практически в каждом матче. По этой причине мало просто подготовить качественный план на «Ливерпуль» – нужен еще мощный ответ на преобразование Арне.

Голландец крайне часто попадает с перестроениями – его чтение феноменально, но помогает и шикарный набор опций на ключевые позиции. «У «Ливерпуля» на флангах обороны собраны игроки с экстра-качествами. Мне повезло, что они в команде. Назовите мне еще одну команду, где крайние защитники не просто влияют на игру, но еще создают столько шансов?», – восторгался Слот.

Что еще помогает Слоту?

У Арне есть еще несколько приемов, которые периодически повторяются.

1. Корректировка структуры без мяча. Слот тонко поправляет проблемы в прессинге и в среднем блоке. Вот пример из встречи с «Челси». Джейми Каррагер разбирал этот эпизод в контексте хитрой задумки Энцо Марески, который вот так вскрывал 4-2-4 «Ливерпуля».

Действительно: в первом тайме у «Челси» регулярно была фора в центре, а у «Ливерпуля» редкие по этому сезону провалы в опорной. Во второй половине Слот перестроился на 4-4-2, где Салах и Гакпо сели глубже и располагались близко к центру, помогали контролировать зоны, которые вскрывались в первой половине.

2. Свежесть на левом фланге. Слова Слота про вингеров до прихода в «Ливерпуль»:

«Мяч доставляется вингерам, а дальше они должны доминировать. Это мое требование. Именно поэтому я просил руководство насытить ими состав. Нельзя ждать, что каждый вингер будет переигрывать оппонента, вдохновенно играя в каждом матче. Именно поэтому мы чаще всего используем замены для изменения динамики этих позиций».

В «Ливерпуле» все устроено немного иначе. Справа – великий Мо Салах. А вот слева описанный прием используется. Коди Гакпо и Луис Диас приносят пользу в таком режиме. Всего 5 раз за 19 матчей стартовый левый вингер доиграл до конца. Даже в этих случаях иногда доигрывал со сменой позиции: как Диас против «Реала» – когда заменили Дарвина Нуньеса, Диас ушел в центр, а обновился именно фланг, где появился Гакпо.

3. Клоузеры. Это жаргон Сэма Лэндера – тренера, который профильно занимается заменами в «Уимблдоне». В контексте футбольных замен так называются игроки, которые выходят под нейтрализацию соперника, когда основная работа уже сделана. Как правило, более оборонительные по типажу. Лэндер хвалил Слота за использование таких игроков на системной основе:

«У Слота очень конкретные требования к игрокам, которые выходят завершать работу. Я зову их «клоузерами». Он очень часто меняет защитников, чтобы сохранять контроль». Более 40% замен Слот тратит на ориентированных на оборону игроков (защитники и Ватару Эндо). При этом часто меняется профиль исполнителя, но не структура – «Ливерпуль» не переходит на пятерку защитников и не зажимается.

Результат: свежесть на этих позициях и контроль финальных минут.

Как Мо Салах построил идеальное тело

Фото: Xinhua/Li Ying, Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press