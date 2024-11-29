Как Мо Салах построил идеальное тело

Рассказывает Любовь Курчавова.

В июне Мохамеду Салаху исполнилось 32.

После этого он стал лучшим во всех фитнес-тестах «Ливерпуля» на сборах, а к декабрю набрал 12+10 в 18 матчах клубного сезона.

Никаких признаков спада.

После 1+1 Салаха в августовских 2:0 с «Ипсвичем» Арне Слот сказал: «Вижу, сколько он делает, чтобы держать такую форму. Поэтому думаю, что Мо будет играть еще очень много лет». Энди Робертсон согласен: «Только время покажет, но, думаю, все знают, что Мо выдающимся образом следит за телом. Он все делает правильно. Образцовый профессионал, на которого равняются все. Мо делает абсолютный максимум ради результата. Поэтому он до сих пор в невероятной форме, несмотря на возраст».

24 ноября Мо вытянул матч с «Саутгемптоном»: на 65-й сравнял, на 83-й забил победный пенальти – и сорвал футболку. А под ней – идеальное тело.

После матча по твиттеру расползся забавный факт: за семь с половиной лет в Англии у Салаха девять желтых, и пять из них – за снятые футболки после голов.

«Когда так много работаешь, чтобы построить идеальное тело, сложно сохранить скромность, – улыбался Салах пару лет назад. – Помню, как сорвал футболку впервые – начало 2020-го, матч с «Манчестер Юнайтед», мой гол в конце. Я был очень воодушевлен. Понравилось – теперь время от времени делаю это снова».

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На фоне такой яркой игры легко забыть, что происходило с Салахом в прошлом сезоне: всего 3 гола в 11 последних матчах при Юргене Клоппе и тянувшиеся с января проблемы с физикой – тогда Мо получил мышечную травму на Кубке Африки.

На апрельский матч против «Вест Хэма» (2:2) Салах остался в запасе – и публично повздорил с Клоппом. Вышел только на 11 минут в конце. Покидая стадион, Салах отказался общаться с журналистами: «Если сегодня заговорю, будет пожар».

Конечно, чудесное преображение можно списать на истекающий летом контракт. Наверное, это действительно серьезно мотивирует. Но Салах же невероятно стабилен – в каждом из семи полных сезонов в «Ливерпуле» пробивал планку в двадцать голов во всех турнирах и лишь трижды не доходил до тридцати (сезоны-2018/19, 2019/20 и 2023/24).

Что делает его особенным? Попробуем ответить.

Дом и тренировки: два тренажерных зала, криотерапия, гипербарическая камера

Вниманием к восстановлению Салах напоминает Криштиану Роналду. Daily Mail пишет о его режиме так: если он не на поле, то в зале или на массаже. «Наверное, я среди тех, кто проводит на базе больше всех времени, – говорил Салах France Football. – Я стараюсь приезжать первым и уходить последним. Это необходимость – я не пытаюсь быть самым прилежным. Если тренировка в три, приеду за два-три часа до начала, а уеду через полтора часа после ее окончания.

На базе мы с медицинским штабом и тренером по физподготовке уделяем внимание небольшим повреждениям – ушибам, участкам мышечного напряжения. Это внимание позволяет избегать травм. Я час работаю в зале, затем иду на групповую тренировку. После этого могу поплавать, принять горячую или холодную ванну, сходить в сауну. Перед уходом у меня перекус. Я много общаюсь с Моной [Неммер], нашим нутрициологом. Она вносит очень большой вклад в мою работу».

В этом сезоне Салаху помог отказ от поездки на Олимпиаду со сборной Египта: он провел полную предсезонку с новым штабом и пока не пропустил ни одной тренировки.

Салах не берет выходных даже в отпуске – делает HIIT-тренировки, занимается велосипедом, плаванием, греблей, калистеникой (гимнастика с использованием веса тела в качестве сопротивления – Спортс), силовыми тренировками и бегом. Летом Мо выкладывал фото консоли – 6 километров за 27 минут, после минутного перерыва – повторить.

Дома у Салаха есть все необходимое: тренажерный зал, а еще установлены аппарат для криотерапии (это вид физиотерапии, основанный на коротком контакте кожи с охлажденным до -130°С газом – Спортс), гипербарическая камера (за счет гипербарической оксигенации увеличивается количество растворенного кислорода в крови и тканях – Спортс) и бассейн.

Особое внимание к деталям Салах уделяет со времен игры за «Рому» – тогда купил первые аппараты для более быстрого восстановления. «Профессионализм Салаха проявлялся во всем: питание, сон, после тренировок всегда оставался с физиотерапевтом и делал дополнительную тренировку – в отеле все спят, а он тренируется», – вспоминал бывший менеджер «Ромы» по международному развитию Александр Сапега в интервью «Чемпионату».

Все новые покупки Мо обсуждает с агентом, клубом и врачами, а еще смотрит ютуб и читает профильные статьи, чтобы первым узнавать о новинках.

«Иногда шучу, что мой дом похож на больницу, – рассказал Салах France Football. – Жене это не нравится, ведь под оборудование выделены две комнаты. И там еще есть место для наших котов. Дома я могу и сделать криотерапию, и воспользоваться гипербарической камерой. Постоянно ищу новые тренажеры и аппараты для улучшения формы, экспериментирую с ними и изучаю, что они могут мне дать. Пользуюсь минимум три-четыре раза в неделю. Прислушиваюсь к телу: если устал, сделаю криотерапию. Подстраиваюсь под ощущения и график, концентрируюсь на восстановлении и внимательно слежу за процентом жировой массы тела – мои мышцы должны быть очень сухими. Преимущества этого подхода видны на поле.

Дома я провожу время с семьей, а, когда дети ложатся спать, иногда иду в зал, чтобы поработать над деталями – например, гибкостью или подвижностью ног. Жена говорит, что я больше времени провожу с тренажерами, чем с ней».

На тренировочный режим Салаха сильно влияет Рамадан: в 2024-м он длился с 10 марта по 9 апреля, в 2025-м придется на период с 28 февраля по 29 марта. Священный для мусульман месяц Мо строго соблюдает, поэтому исключает любые активности днем. Во время Рамадана Салах тренируется либо ночью, либо рано утром, пока еще темно. Например, в апреле 2020-го Мо выложил сторис с тренировкой в 2:40.

В интернете можно найти даже примерную программу: утром – тренировка с «Ливерпулем», затем – пара часов восстановления на базе, вечером – индивидуальное занятие в зале. Комплекс упражнений – разнообразный: силовая работа, кардио, пилатес и даже йога. Есть подборка упражнений Салаха на день: 15 минут интенсивных прыжков на скакалке, первый интервал – минута, каждый последующий удлиняется еще на минуту. Перерывы между подходами – 20-35 секунд. По 15 минут велотренажера, гребли и бега – с 30-секундным спринтом каждую минуту.

В день матча распорядок Салаха выглядит так: подъем в 7:30, молитва, медитация. В отеле он 15-20 минут уделяет только йоге, дома добавляет к йоге 50 минут велотренажера. И только после этого – завтрак, после которого начинается подготовка к матчу.

День Салах всегда завершает в бассейне – либо дома, либо на базе.

Диета: брокколи и суперфуды, никакого хлеба и алкоголя

Конечно, у Салаха есть личный повар. И строгая диета: почти в каждой порции Мо есть брокколи. Часто в его меню появляются и другие суперфуды – иными словами, продукты с высокой питательной ценностью. К ним обычно относят овощи, фрукты, цельные зерновые, бобовые и орехи.

«Пресс создается на кухне, а не в зале, – сказал Салах для ютуба Men in Blazers пару месяцев назад. – Нужно действительно хорошо питаться. Когда делаешь это и сжигаешь жир, сразу увидишь, как меняется тело. Еда – самое важное. На втором месте – зал. Некоторые пытаются поменять эти аспекты местами, но, исходя из того, что я читал, дело куда больше в еде, чем в зале».

И рассказал, от чего стоит отказаться: «Как минимум – хлеб. Если его есть, хотя бы без глютена. Меньше молочных продуктов. Поменьше сыра и побольше овощей. И, конечно, никакого сахара».

О советах от Салаха рассказывал Харви Эллиотт. Во время предсезонки летом 2021-го Мо заметил у парня на завтраке два куска хлеба и посоветовал отказаться от него. «Я учел это, – рассказал Эллиотт для The Times. – Теперь мой завтрак в основном состоит из бобов или авокадо. Раньше я ел белый хлеб по утрам, но потом перешел на черный – он гораздо полезнее. Салах не из тех, кто говорит: «Нужно делать так, так и вот так». Он просто помогает и дает подсказки, о которых потом размышляешь. Сейчас это постоянно в моей голове. А тогда подумал: «О чем он? Я просто завтракаю!» Но, оглядываясь назад, могу сказать, что в диете можно поменять многое. Дело всегда в мельчайших деталях».

В интервью France Football Салах объяснил, почему уделяет питанию такое внимание: «Это важнейший аспект для восстановления, особенно учитывая, что мы играем каждые три дня. Я люблю есть, но очень строго отношусь к диете. Предпочитаю брокколи, батат, рыбу, курицу. Всегда ем салат. Когда иду в ресторан, возьму суши. Пиццу ем максимум раз в месяц. Люблю бургеры, но почти никогда не ем, потому что после них ощущаю тяжесть. Когда приезжаю в Египет, позволяю себе кошари (национальное блюдо, которое готовят из смеси риса, макарон, чечевицы и лука с томатно-уксусным соусом – Спортс). Кто-то посчитает такую диету невыносимой жертвой, но точно не я».

Кошари – особая для Салаха история. «Когда возвращаюсь в Египет, сразу из аэропорта звоню другу и прошу его купить кошари, – рассказывал Мо в 2018-м. – Натягиваю капюшон от толстовки на голову, запрыгиваю в машину и там же его и ем».

И, конечно, Салах не пьет алкоголь – из-за религии даже никогда не пробовал.

Психология: медитации и йога, но главное – визуализация

К психологии Салах тоже подходит серьезно: например, каждый день медитирует.

«Это позволяет сосредоточиться на чем-то одном за раз, – объяснял Салах. – Как, например, во время этого интервью. Независимо от того, что я делаю, мое внимание предельно сосредоточено.

Медитация также расслабляет, что полезно, учитывая стресс от борьбы за все трофеи. Я много читал на эту тему, посмотрел тонны видео. И создал собственную практику. Стараюсь медитировать каждый день – десять-двадцать минут. Дома, в одиночестве».

Еще Салах любит йогу. Это отражается и на поле – Мо несколько раз праздновал голы асанами.

В конце сезона-2018/19 забил «Челси» в победном матче на «Энфилде» – и встал в врикшасану (или позу дерева).

В апреле 2022-го празднование вернулось – в игре против «Ман Юнайтед», где Салах отметился дублем.

«Главное – контролировать эмоции, – считает Салах. – Мы пытаемся убежать от эмоций, убедить себя, что их нет. Это главная проблема футболистов. Но если принять их, лучше с ними справишься».

Визуализация – еще один важный аспект психологии Салаха.

«Этой привычке уже несколько лет, – объясняет Мо. – Она появилась после встречи с чемпионом, имя которого я предпочел бы не называть. Он хвалил преимущества, которые дает визуализация. Сразу после этого я открыл ютуб и наткнулся на интервью Майкла Фелпса, которое меня просто захватило. Он рассказывал, как визуализация изменила его карьеру и жизнь, как он часами рисовал в голове движения идеального заплыва. И этот парень выиграл все.

Я представляю удары, которые становятся победными голами, правильные движения, решения, принятые в зависимости от соперника. Например, я представляю, как оказываюсь перед двумя защитниками – щелк, щелк, и я забиваю! Потом, когда такая ситуация возникает в жизни, мне не нужно думать. Верные решения приходят сами собой. Конечно, не всегда все складывается так идеально, но перед матчем с «Ман Сити» в октябре (Салах обыграл четырех защитников и забил с правой, сыграли 2:2 – Спортс) я представлял такие же действия. В пылу момента я делал все, не думая. Даже не осознавал, какой это классный гол. Понял только после повтора».

Еще подробнее о визуализации Салах недавно рассказал сайту «Ливерпуля»:

«Я делаю это после пробуждения: сажусь на край кровати или стула с прямой спиной. Закрываю глаза и представляю то, чего хотел бы достичь. Просто визуализирую ощущения. Ощущение – это самое важное, оно дает энергию. Когда ты что-то визуализировал, это произойдет. Но нужно трудиться, а не просто лежать, визуализировать и ждать, когда все придет к тебе. Для этого тоже нужна большая смелость. А потом, когда подобная ситуация наступает, ты уже не чувствуешь себя так, словно столкнулся с этим впервые. Сознание знает: «Оу, я уже здесь бывало». Так что никакого стресса – это ощущение у меня уже было. Поэтому я и считаю, что ощущение – это самое важное. Сделать что-то во второй или третий раз куда проще, чем в первый».

И дает простой совет: «Если вы правда хотите стать лучше в чем-то, делайте это каждый день – 5-10 минут. Звучит легко, но, поверьте мне, делать это каждый день не будет просто. Если работать ежедневно, появится результат».

Еще три приятных факта о Салахе

● Шесть лет назад мы рассказывали , как Салах меняет Египет – строит школы, вкладывается в экономику и развивает родную 15-тысячную деревню Нагриг, в которой 65% жителей находятся за чертой бедности (например, потратил 450 тысяч долларов, чтобы обеспечить местным доступ к чистой питьевой воде).

С тех пор добрых дел стало только больше. В 2019-м Мо передал три миллиона долларов Национальному институту исследования рака в Каире, который пострадал от террористической атаки. А на пике ковидного кризиса пожертвовал жителям родной деревни несколько тысяч тонн продуктов.

Салах даже получил прозвище «The Happiness Maker» – «тот, кто приносит счастье».

● Главное хобби Мо – онлайн-шахматы .

Недавно он добрался до рейтинга «1400», хотя большинство игроков обычно не доходят и до тысячи. Часто в приложении его спрашивают, настоящий ли он Салах. Мо не скрывается.

● Он постоянно улыбается – и вот почему:

«Мне просто нечего скрывать. Я стараюсь сохранять оптимизм в любых обстоятельствах – и в жизни, и на поле».

Неудивительно, что его любимое английское слово – «Love».

Телеграм-канал Любы Курчавовой

Фото: Gettyimages /Michael Regan, Michael Steele; Paul Greenwood/imago-images.de/Global Look Press ; East News /AP Photo/Jon Super; instagram.com/MoSalah