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🎥 Волшебный гол 44-летнего Роналдиньо за «Барсу»! Забил «Мадриду» идеальным ударом со штрафного

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В Дохе собрались легенды «Мадрида» и «Барселоны», чтобы вновь сразиться в класико. Савио, Ривалдо, Фигу, Абидаль, Зеедорф, Роналдиньо, Вилья – лишь некоторые участники выставочного матча.

Хосе Антонио Камачо руководит легендами «королевского клуба», за экс-звезд «блауграны» отвечает Хуан Мануэль Асенси.

Оцените составы:

Счет в первом тайме открыл Сорин, а на 16-й минуте преимущество «Барселоны» увеличил Роналдиньо. 44-летний волшебник идеально пробил со штрафного – так, будто и не заканчивал с футболом.

Даже в товарищеском матче «Мадрида» и «Барселоны» ощущается дух соперничества. После гола Роналдиньо легенды «сливочных» окружили арбитра, главными возмутителями спокойствия стал Фигу.

Ну а Ронни счастливо праздновал свой красивый гол с товарищами по команде.

Что-то не меняется даже со временем.

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