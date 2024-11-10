Роналдиньо когда-то назвал игрока, который может превзойти Месси: как сложилась его карьера

Роналдиньо видел огромный потенциал в молодом Габриэле Жезусе, веря, что он сможет превзойти даже Лионеля Месси.

Жезус перешел в «Манчестер Сити» в 2017 году из «Палмейрас», выиграл четыре титула АПЛ, а затем перешел в «Арсенал» в 2022 году за 45 млн фунтов. С тех пор он забил 20 голов в 83 играх за «канониров».

Еще в 2017 году, сразу после прихода Жезуса в «Сити», Роналдиньо высоко отзывался о молодом форварде, говоря, что у него есть все необходимое, чтобы стать лучшим в мире.

Он сказал: «У «Манчестер Сити» есть очень особенный игрок — Жезус. Возможно, в будущем он даже станет лучшим игроком в мире.

Сейчас лучший Месси. Я всегда говорил, что однажды это будет Неймар. Но в 19 лет, в будущем, это может быть Габриэл. У него есть все способности, чтобы это произошло».