Рафинья составил сборную легенд «Барсы». В команде не нашлось места Кройффу и другим звездам
Пресс-служба «Барселоны» попросила Рафинью составить команду из легенд «блауграны». Ограничений у бразильца не было, он мог выбрать любых игроков, когда-либо выступавших за клуб из столицы Каталонии.
Ворота в команде легенд «Барсы» от Рафиньи защищает Виктор Вальдес. В защите выйдут Карлес Пуйоль, Жерар Пике и Жорди Альба, а в полузащите сыграет квартет Роналдиньо, Бускетса, Иньесты и Хави. В атаку Рафинья определил Месси, Неймара и Суареса.
Поклонники «Барсы» обсудили выбор бразильца:
💭 «Схема в три защитника, Рафинья думает только про атаку!»
💭 «Согласен с каждым именем и с выбором расстановки. Рафинья разбирается в футболе».
💭 «Вместо Альбы выбрал бы Абидаля, но все равно хороший выбор Рафы».
💭 «А как же Дани Алвес? Меня начинает раздражать, что в подобных рейтингах его всегда забывают».
💭 «Я бы убрал Роналдиньо и включил в команду Дани Алвеса».
💭 «В этом клубе было слишком много великолепных игроков. Состав получился отличный, хотя в него не попали Ривалдо, Марадона и, конечно, Кройфф».
А какой состав легенд «Барсы» выбрали бы вы?
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