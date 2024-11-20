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Рафинья составил сборную легенд «Барсы». В команде не нашлось места Кройффу и другим звездам

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Пресс-служба «Барселоны» попросила Рафинью составить команду из легенд «блауграны». Ограничений у бразильца не было, он мог выбрать любых игроков, когда-либо выступавших за клуб из столицы Каталонии.

Ворота в команде легенд «Барсы» от Рафиньи защищает Виктор Вальдес. В защите выйдут Карлес Пуйоль, Жерар Пике и Жорди Альба, а в полузащите сыграет квартет Роналдиньо, Бускетса, Иньесты и Хави. В атаку Рафинья определил Месси, Неймара и Суареса.

Поклонники «Барсы» обсудили выбор бразильца:

💭 «Схема в три защитника, Рафинья думает только про атаку!»

💭 «Согласен с каждым именем и с выбором расстановки. Рафинья разбирается в футболе».

💭 «Вместо Альбы выбрал бы Абидаля, но все равно хороший выбор Рафы».

💭 «А как же Дани Алвес? Меня начинает раздражать, что в подобных рейтингах его всегда забывают».

💭 «Я бы убрал Роналдиньо и включил в команду Дани Алвеса».

💭 «В этом клубе было слишком много великолепных игроков. Состав получился отличный, хотя в него не попали Ривалдо, Марадона и, конечно, Кройфф».

А какой состав легенд «Барсы» выбрали бы вы?

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