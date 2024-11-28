Нелепость дня от «Селтика»: пас защитника в пустые ворота – Шмейхель ушел открываться
Хорошо, что отыгрались.
«Селтик» пропустил самый глупый гол 5-го тура Лиги чемпионов. Антигерой – защитник Кэмерон Картер-Викерс.
На 26-й минуте хозяева выходили из-под прессинга, и после нескольких передач мяч дошел до Картера-Викерса – защитник не заметил, что Каспер Шмейхель вышел из ворот чуть в сторону, чтобы помочь с владением, и сразу отдал назад. Прямо в створ.
Попал в самый угол – Шмейхель не успел.
Бедный Картер-Викерс сразу все понял – схватился за голову еще до того, как мяч закатился в ворота.
После перерыва «Селтик» отыгрался, но от ничьей не ушел. Курьезный автогол помог бельгийцам увезти одно очко из Глазго.
26-летний Картер-Викерс – воспитанник «Тоттенхэма», но до взрослой команды так и не дорос, мелькнул только в паре товарищеских матчей. Практически всю взрослую карьеру проводит в арендах, в основном в английских клубах.
Первый взрослый опыт получил в Чемпионшипе за «Шеффилд Юнайтед», после этого на сезон заезжал в «Ипсвич», «Суонси», «Сток», «Лутон» и «Борнмут». С 2021-го играет за «Селтик», здесь и обосновался – полноценно перешел в 2022-м.
Когда не травмирован, стабильно выходит в основе клуба из Глазго – уже провел за «Селтик» почти столько же матчей, сколько за все прошлые клубы вместе взятые (127 против 150). Теперь отличился в ЛЧ – но есть нюанс.
Фото: Gettyimages.ru/Andrew Milligan/PA Images
Относительно «не отдавать в створ» - так учили дцать лет назад, когда футбол был другим. Сейчас отдают в створ постоянно. Просто смотреть надо не только на мяч
Кто же отдает обратно в створ ворот
Это в твоей спорт школе на поле из кочек и с вратарями у которых ноги исключительно для ходьбы нельзя отдавать в створ
А они профи, со времён расцвета Нойера на поле не 10 полевых а 11 и пасы вратарю дают всегда и везде, очень-очень редко заканчивается таким и факапами
Ну или все без исключения лучшие защитники мира - не уровень секции ФШМ у Михалыча у тебя нараёне