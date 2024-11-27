Худяков начал в ЛЧ с сухой победы! Повезло: у «Жироны» промах с пары метров по пустым

Не играл полтора года.

Российский вратарь Даниил Худяков дебютировал в Лиге чемпионов и за австрийский «Штурм» вообще – сразу сыграл на ноль, а команда набрала первые очки в турнире!

Повезло, что «Жирона» не реализовала супермомент. Классно использовал шанс, возникший из-за травмы основного кипера. Официальных матчей у Даниила не было аж с марта 2023-го, а тут ЛЧ – и такой приятный исход.

Тот самый момент: Худякову покатили между ног, соперник бил по пустым. Мимо!

Ключевой момент, когда все могло пойти не так – но Худякову и «Штурму» повезло.

На 23-й минуте Иван Мартин из «Жироны» не попал вот из такой позиции! Пробил выше, неудачно подставил ногу.

Худяков был отыгран, мяч на Мартина пошел между ног Даниилу, до этого он тоже не очень уверенно вышел. Но подфартило, и дальше стало намного спокойнее.

«Жирона» не сильно тревожила. В первом тайме до российского вратаря практически не доходил мяч, момент с Мартином так и остался единственным серьезным до перерыва.

Во втором тайме австрийцы забили: Мика Бирет добил после удара Сиди Джатты. Для Худякова поменялось мало: редко мелькал до 77-й минуты, там при выходе за мячом его пихнул нападающий Кристиан Стуани. Судья сразу свистнул.

На 85-й минуте Худяков совершил первый сэйв: перевел на угловой удар Стуани с острого угла. Через пару минут уверенно вышел и забрал мяч, прилетевший в штрафную после подачи Брайана Хиля.

Официальный дебют – сразу сухой, еще и в Лиге чемпионов. Начал с 1:0 против «Жироны» – прямо как Матвей Сафонов в первом туре .

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Даниил Худяков перешел в «Штурм» еще в июле по окончании контракта с «Локомотивом». С тех пор про россиянина слышно было не так много: до матча с «Жироной» он выходил лишь в двух товарищеских матчах – против «ПСЖ» и «Порту». Пересекся с Матвеем Сафоновым при синхронном дебюте, параллелей у них вообще много.

Еще в августе спортивный директор «Штурма» Андреас Шикер хвалил Худякова: «Даниил очень хорошо прижился в клубе и быстро интегрировался в команду. Пока мы очень довольны его игрой и ежедневными тренировками. Конечно, как и планировалось, у него будет время развиваться».

В основу он так и не ворвался: во всех матчах до этого играл 24-летний Кьелл Схерпен. Мощный конкурент: арендован из «Брайтона», начинал в основе и прошлый сезон, но потом порвал кресты, его подменял другой временный кипер Витезслав Ярош из молодежки «Ливерпуля». Этим летом Схерпен вернулся и сразу забрал место в основе.

Нидерландец выходит во всех турнирах – вытеснил конкурентов в чемпионате и Кубке Австрии, в Лиге чемпионов тоже все четыре матча. Но на днях ему сделали плановую операцию на колене, поэтому он пропустит остаток 2024-го.

Отсюда у Худякова минимум четыре игры в основе, он временно первый номер – как минимум временно. Несмотря на везение, старт с сухаря в ЛЧ, принесший команде первые очки и первую победу – супер!

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Фото: East News /ERWIN SCHERIAU / APA / AFP