🎥 «Он подавлен, разочарован, зол». Эксперт по языку тела разобрал поведение Гвардиолы, выводы неутешительные

Пеп Гвардиола переживает настоящий кошмар, его «Ман Сити» не побеждает уже месяц – пять проигрышей и одна ничья. Для каталонца это худший период в тренерской карьере, ведь впервые команда под его руководством проиграла в пяти встречах подряд.

3:3 с «Фейеноордом» стало, кажется, последней каплей: «Сити» первым в истории Лиги чемпионов не победил, ведя 3:0 к 75-й минуте.

После игры Гвардиола выглядел ужасно, на его лице и голове были царапины, оставленные ногтями. Журналистам Пеп сказал , что сделал это сам – хотел причинить себе боль.

Даррен Стэнтон, эксперт по языку тела, разобрал поведение Гвардиолы на пресс-конференции и во время матча с «Фейеноордом». Выводы неутешительные:

«Пресс-конференция Гвардиолы показала, что его терпение окончательно иссякло. Он касается головы, пожимает плечами и подносит руку ко рту. Он фальшиво улыбается и продолжает говорить о том, что у его команды уже есть, а не о том, что нужно изменить. Думаю, он понятия не имеет, как ему изменить сложившуюся ситуацию. Невербально он говорит, что у них нет никаких проблем, а это значит, что он не может разработать стратегию на будущее, которая положит конец этой полосе неудач.

Когда его спрашивают о царапинах, он дает саркастический ответ, и это используется как отвлекающий маневр. Тот факт, что он поцарапал себя, показывает сильнейшую боль, которую он ощущает внутри. Думаю, это связано с тем, что он думает, будто делает все правильно, но это не работает.

Сейчас Пеп Гвардиола сломлен. В его поведении можно заметить около 20-ти тревожных сигналов. Это сочетание гнева, разочарования и опустошения. Для человека, оказавшегося в его ситуации, это нормально, но Пеп и раньше бывал в подобном положении, при этом он не был так эмоционален, как в матче с «Фейеноордом».

Он обхватывает голову руками – это противоположно силовой позе, в которой руки упираются в бока, а ноги расставлены в стороны. Он почти находится в позе эмбриона и пытается свернуться калачиком, как будто он просто хочет, чтобы текущая ситуация закончилась. Он хочет, чтобы это закончилось.

В данный момент он проходит через чистилище, и я думаю, что это самые выразительные жесты, которые мы видели от него. Я действительно верю, что он чувствует, что не задержится в «Манчестер Сити» надолго. Он подавлен, разочарован, зол. Когда речь заходит об игроках, он отворачивается, что говорит о том, что их ждет взбучка».

Что думаете о таких экспертизах?

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