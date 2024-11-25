📹«Вы как школьники!» В документалке про «Сити» показали злого Гвардиолу – Пеп мощно прошелся по команде 😡

На днях «Манчестер Сити» показал документальный фильм про сезон-2023/24 собственного производства под названием Together: 4-In-A-Row. Клуб впервые был очень откровенен и пустил камеры в раздевалки в не самые приятные для команды дни.

К примеру, по интернету разлетелось 80-секундное видео, на котором главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола словесно разносит раздевалку в первом круге после ничьей с «Кристал Пэлас» (2:2). Тогда «Сити» вёл со счетом 2:0, но в концовке заметно просел и упустил победу, пропустив второй мяч на 90+5 минуте с пенальти. В чемпионате команда шла нелегко и какое-то время уступала «Арсеналу». Пеп был вне себя от ярости и не сдерживался в нецензурных выражениях.

«Фил, в 18-ярдовой зоне (штрафной, − прим.) ты не должен касаться соперника. Это неприемлемо, Фил Фоден, неприемлемо!»

Далее он перешел на всю команду: «Вы должны извиниться. Вы как школьники. Я что-то говорил, когда мы теряли очки против «Тоттенхэма» и «Ливерпуля»? Что-то говорил? Скажите мне. Обвинял тебя? Говорил? Вот [показывает на голову], используй это. Вот, ты должен использовать это! ****** ад, ****** ад!»

Возможно, что именно такая накачка от тренера помогла Фодену стать лучшим игроком прошлого сезона по версии PFA, а команде отыграть семиочковое отставание от «Арсенала».

В этом же документальном фильме Гвардиола признался, что не любит сердиться на своих игроков и предпочитает в раздевалке сохранять спокойствие.

«Не горжусь этим. Чаще всего сразу после игры, когда я злюсь, то выплескиваю эмоции на игроков. Я человек и совершаю ошибки, и мне это не нравится. Мне это не нравится. В тот момент, когда 2:0, [случается] ненужный пенальти, иногда я не могу себя контролировать».

А теперь представьте, что происходило в раздевалке «Ман Сити» после пятого поражения подряд. Парням не позавидуешь...

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