Обладатель «Золотого мяча»-2024 Родри еще восстанавливается после травмы крестообразных связок. Испанец приехал на стадион «Ман Сити» перед игрой с «Тоттенхэмом», чтобы показать награду болельщикам.

Родри также представил его одноклубникам и произнес благодарственную речь. Чтобы сделать ее лучше, игрок обратился за советом к Пепу Гвардиоле. В ответ тренер с юмором сказал: «Я никогда не выигрывал «Золотой мяч», друг мой!».

Это вызвало смех в раздевалке. Хотя совет был не совсем полезным, Родри все же смог найти несколько слов для своих товарищей: «Я не знаю, что сказать, ребята. Это большая честь для меня. Я скучаю по вам, очень скучаю. Выиграть этот трофей – особая честь. Для меня вы – моя семья, а это для клуба. Поздравляю».