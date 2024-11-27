Ямаль – Golden Boy. Уже третий из «Барсы» за четыре года

Никаких неожиданностей.

Ламин Ямаль – официально лучший молодой игрок Европы. Юный гений из «Барселоны» был главным фаворитом – и предсказуемо забрал приз. Тут, в отличие от «Золотого мяча», никаких внезапных развязок. Да и вообще какие тут могли быть конкуренты.

Выбирало жюри из 50 журналистов со всей Европы, организует премию итальянское издание Tuttosport. Лист из сотни лучших молодых помогла составлять аналитическая компания Football Benchmark.

Ямаль – вне конкуренции. Победа на Евро сняла все вопросы

Ламин Ямаль в 16 лет ворвался в основу «Барселоны» и уже за первый сезон сделал достойнейшие 7+9 во всех турнирах. Во второй половине сезона он был уже железным игроком старта. Никто не удивился, что 16-летнего игрока (17 исполнилось только в июле) вызвали на Евро-2024.

Там за сборную Ямаль сыграл так, что снял все сомнения: именно он сейчас лучший молодой в мире. У Ламина победный гол Франции в полуфинале и четыре ассиста, по голевым вингер вообще лучший на Евро. Испания взяла трофей, Ямаль стал самым узнаваемым персонажем, организаторы Golden Boy назвали его фаворитом.

В сезоне-2024/25 Ламин продолжает. Для Ханси Флика это ключевой игрок – возможно, прозвучит громко, но уже есть даже признаки зависимости. «Барселона» в Ла Лиге не выиграла все три матча, когда Ямаля не было в старте (два поражения и ничья), но победила во всех, где он выходил с первых минут.

Восьмое место в голосовании за «Золотой мяч» и десятки переписанных рекордов, начинающихся со слов «Самый молодой...» не оставили шансов другим. Жоау Невеш, Уоррен Заир-Эмери, Алехандро Гарначо, Кобби Майну тоже хороши, но по сравнению – в тени.

«Барселона» доминирует в Golden Boy. Ямаль – уже пятый из «Ла Масии» с призом

В последние годы «Барселона» выкашивает премию Golden Boy. Хотя до 2021-го воспитанники «Ла Масии» взяли всего полторы премии: в 2005-м выиграл Лео Месси, а через год лучшим выбрали уже ушедшего в «Арсенал» воспитанника каталонцев Сеска Фабрегаса. Дальше долгий перерыв.

Перестройка «Барсы» совпала с появлением Педри, Гави и теперь Ямаля. Они взяли три из четырех премий с перерывом на Джуда Беллингема в прошлом году. Приз в Ла Лиге четыре года подряд, а еще в 2019-м «золотым мальчиком» стал Жоау Феликс, перешедший в «Атлетико».

В этом году среди сотни номинантов четверо из «Барселоны»: защитник Пау Кубарси тоже в топ-10, ниже Гави и другой защитник Эктор Форт. Да, у «Монако» и «Брайтона» представителей больше – по пять, но «Ла Масия» прямо сейчас эффективнее.

С другой стороны, у побед молодых игроков «Барсы» есть и обратная сторона. И Педри, и Гави после прорывных сезонов сталкивались с травмами, здоровье никак не дает им играть стабильно. У Ямаля повреждение прямо сейчас, он пропустил уже несколько матчей – и это тревожит, ведь до 18-летия он наиграл уже больше, чем было у Месси и Криштиану вместе взятых.

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Фото: instagram.com/lamineyamal