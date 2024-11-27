Слуцкий проиграл в Южной Корее. «Шеньхуа» досталось от главного бомбардира ЛЧ

Пока в зоне плей-офф, но на грани.

В азиатской Лиге чемпионов тоже пятый тур. «Шанхай Шеньхуа» после изнурительной чемпионской гонки не знает побед: сначала не справились на дальнем выезде с австралийским «Сентрал Кост Маринерс» (2:2), а теперь проиграли в Южной Корее «Кванчжу» (0:1).

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Единственный гол в матче пришелся на 58-ю минуту: Ясир Асани, участник Евро-2024 в составе сборной Албании, вколотил мяч из удобнейшей позиции.

О том, какой классный удар у этого вингера, мы рассказывали здесь . В этом розыгрыше ЛЧ Асани особенно хорош: 7+1 в пяти матчах – в гонке бомбардиров опережает Матиаса Варгаса из «Шанхай Порта» (5 голов) и Криштиану Роналду с Александаром Митровичем (по 4).

Благодаря результативности македонского албанца «Кванчжу» одержал четыре победы в пяти турах, единственное поражение от «Висел Кобе» (0:2) пришлось как раз на игру без его гола.

«Шанхай» не выпал из зоны плей-офф только из-за разницы мячей

В азиатской ЛЧ теперь тоже общая таблица вместо групп, но из-за больших расстояний лиги две – Запад и Восток. «Шеньхуа» играет на Востоке, где сейчас лидируют как раз «Висел Кобе» и «Кванчжу».

В плей-офф проходят восемь из 12 клубов лиги – и «Шеньхуа» пока шестой. Но столько же очков набрали еще четыре команды, две из которых китайские.

Борьба предстоит непростая.

До финиша общего этапа еще три тура. В начале декабря «Шанхай» Слуцкого примет «Ульсан», который в этом году уверенно выиграл чемпионат Южной Кореи, но в ЛЧ только проигрывает. Заключительные туры пройдут уже в феврале 2025-го: предстоит выезд к «Йокогаме» и домашняя игра с «Виссел Кобе».

Все японские клубы пока идут в лидерах, но у Слуцкого ранее уже был успешный матч против «Кавасаки». Эту команду «Шеньхуа» обыграл 2:0.

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«Чувствую себя Алиной Загитовой». Слуцкий – о первом сезоне в Китае

Фото: Gettyimages.ru /James Chance