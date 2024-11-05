Анти-Слуцкий в ЛЧ: «Шеньхуа» отдал 2:0, пропустили на 95-й. Привыкли, что так делает сам Леонид

Даже с 1+1 от ветерана-спасителя.

«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого в этом сезоне приучил нас к регулярным камбэкам , но теперь сам допустил такое. Его команда вела 2:0 в азиатской Лиге чемпионов, но сыграла 2:2 – не справились с австралийским «Сентрал Кост Маринерс».

Могли войти в тройку, но теперь рискуют упасть еще ниже. Потому что пропустили на пятой добавленной минуте.

Повели благодаря магии запасного. Но пропустили на последних секундах

Триллер раскрутился во втором тайме после спокойных нулей до перерыва.

Герой матча (и вообще шанхайского сезона) – 37-летний Юй Ханьчао, от которого фанатеет наш автор и комментатор Артем Терентьев . Ханьчао, кстати, выигрывал ЛЧ за «Гуанчжоу», за возрастом большой опыт. Он срочно появился уже на 5-й минуте вместо травмированного Се Пэнфэя, сначала отдал ассист Андре Луису, а на 64-й сам сделал 2:0. Приблизил вторую победу подряд в матче азиатской ЛЧ.

Но «Сентрал Кост Маринерс» были против. Вернулись благодаря двум мячам в концовке: на 75-й забил Джеймс Нгор (появился всего за три минуты до), на 95-й Бэйли Брандтман оставил Слуцкого без двух очков. Поставил его на место тех тренеров, которые весь китайский сезон страдали от поздних победных голов «Шеньхуа».

Команда нашего тренера теперь пятая, а могут опустить и на шестое место, если свой матч выиграет таиландский «Бурирам Юнайтед». В плей-офф выйдут восемь команд из 12.

«Шанхай» провел уже четыре контрастных матча в турнире: в первом разгромил 4:1 корейский «Пхохан Стилерс», дальше крупно влетел малайзийскому «Дарул Такзим» (0:3) и обыграл 2:0 японский «Кавасаки». Теперь есть ничья с «Сентрал Кост Маринерс».

Следующий матч в турнире – 27 ноября против корейского «Кванчжу». Едут к команде со второго места.

Второй удар «Шанхая» подряд – после упущенного чемпионства

С того момента прошло всего три дня.

К предпоследнему, 29-му, туру чемпионата Китая команда шла на первом месте, но упала из-за ненужной ничьей с аутсайдером, когда титул был так близок. Пропустили вперед конкурентов из «Шанхай Порт» – все решалось в последнем туре.

«Шеньхуа» обыграл 2:1 «Чэнду Жунчэн», но этого не хватило: «Порт» в параллельном матче разгромил 5:0 «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» и забрал «золото». Нервный конец сезона, полного драм – не зря еще летом сравнивали со стилем Хаби Алонсо в «Байере».

Слуцкий сделал из «Шанхай Шеньхуа» не просто сенсационного мощного претендента на золото, а еще и бился до самого конца за победу чемпионате, хотя этого изначально никто не ждал. Еще и вошел в историю – первым же сезоном.

«Шанхай Шеньхуа» набрал 77 очков в 30 матчах, на одно меньше, чем чемпион «Шанхай Порт». Для «Шеньхуа» это лучший результат в лиге с 2008 года, когда тоже были вторыми. С тех пор было только третье место в 2010-м. «Порт», кстати, в четвертом туре проиграл 1:3 «Кавасаки Фронтале» (к 33-й минуте летели 0:3) и вообще идут вне зоны плей-офф.

Прорыв в азиатской Лиге чемпионов – новая задача Слуцкого. До его прихода «Шеньхуа» лишь раз выходил в плей-офф, причем еще в 2006-м. В новом формате это не так трудно, а вот дальше можно будет замахнуться

У Слуцкого серебро в Китае. Леонид, спасибо за сезон и за борьбу!