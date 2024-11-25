Роналду сверкнул двумя голами в азиатской ЛЧ. Почти догнал Месси по дублям!

Мелькнул 777-й гол в клубном футболе.

«Аль-Наср» благодаря дублю Криштиану Роналду победил катарский клуб «Аль-Гарафа» с Серхио Рико, Хоселу и Ясином Браими в матче азиатской Лиги чемпионов – 3:1.

А у португальца шесть голов в пяти последних матчах во всех турнирах. Очень продуктивный месяц.

Роналду сыграл против любимого вратаря – забил ему уже 11 голов

«Аль-Наср» встретился с «Аль-Гарафой» в пятом туре Лиги чемпионов. Первый тайм прошел без голов, а в начале второго забил Роналду: про него забыли в центре штрафной. Криш легко пробил головой.

Анжело Габриэл вскоре удвоил счет, а затем отдал Роналду голевой пас. Криштиану принял мяч в чужой штрафной, одним движением усадил защитника на газон и точно ударил в дальний угол.

В конце «Аль-Наср» пропустил от Хоселу, но на исход это не повлияло – 3:1.

Роналду сделал дубль в ворота Серхио Рико, против которого сыграл уже семь раз (шесть из них – игры «Реала» и «Севильи»). Криштиану забил во всех матчах, кроме одного. В первой игре оформил даже хет-трик, в последних трех – по дублю. Всего Рико пропустил от Роналду 11 мячей.

«Аль-Наср» набрал 13 очков в пяти матчах ЛЧ и расположился на втором месте между двумя командами из Саудовской Аравии со стопроцентными показателями: первым идет «Аль-Ахли» с пятью победами, третьим – «Аль-Хилаль» с четырьмя (впереди у него тоже матч в Катаре – против «Аль-Садда»).

В чемпионате, напомним, клуб отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на восемь очков, от «Аль-Хилаля» – на шесть.

У Роналду уже 913 голов, почти половина – после 30-летия

Личная статистика Роналду обрастает новыми приятными показателями.

Первый гол в ворота «Аль-Гарафы» стал его 777-м в клубном футболе и 912-м в карьере всего. Оформив дубль, португалец довел их число до 913. Всего 87 мячей до тысячи.

Через два с половиной месяца Роналду исполнится 40 лет. Marca подсчитала, что 450 голов – то есть чуть меньше половины – он забил уже после 30-летия.

Один из популярных сайтов с совместной статистикой Роналду и Лионеля Месси подсчитал, что по дублям теперь минимальная разница – 163:162 в пользу аргентинца. По хет-трикам, напомним, португалец впереди – 66:59.

В последних пяти играх Роналду забил «Аль-Айну», сборной Польши (дважды), «Аль-Кадисии» и «Аль-Гарафе» (дважды). Из этих шести голов – только один с пенальти.

С лета по осень был еще более приятный продолжительный отрезок – с конца августа по середину октября Роналду забил по голу за «Аль-Наср» и Португалию в 10 из 12 матчей.

У него уже 13 голов за «Аль-Наср» в 17 играх сезона во всех турнирах – семь в чемпионате, четыре в ЛЧ, еще два – в саудовском Суперкубке. Напомним, сезон-2023/24 Роналду закончил с 50 голами.

Дальше по расписанию – середняк саудовской лиги «Дамак», а затем встреча в ЛЧ с «Аль-Саддом», который пока не проигрывал и с которым в этом туре играет «Аль-Хилаль». Но есть на следующей неделе матч и поинтереснее – в гостях против «Аль-Иттихада», которому в мае 2024-го Роналду забивал дважды.

Ждем новых голов?

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Фото: Gettyimages /Yasser Bakhsh / Stringer