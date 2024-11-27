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2/3 акционеров «Боруссии» против военного спонсора. Но гендиректор защищает сделку на 20 млн евро

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556 человек против, предложил опросить 218 тысяч членов клуба.

На днях большинство на общем собрании акционеров «Боруссии» Д проголосовало против 20-миллионного скандального контракта с оружейным концерном Rheinmetall.

Некоторые члены клуба подготовились: установили на месте два макета танков и информационный стенд против соглашения. Большая часть выступила за скорейшее прекращение отношений со спонсором. Но руководство «Боруссии» пока с решением не торопится.

65% проголосовавших – против Rheinmetall. 556 человек из 855

В голосовании по Rheinmetall поучаствовали 855 членов клуба: 556 из них против сделки, 247 – за, а 52 воздержались. Sky Sport Deutschland подчеркивает, что результаты опроса не обязывают руководство «Дортмунда» к юридическим действиям. Но это точно учтут, когда придет время продлевать соглашение. Правда, оно трехлетнее – и начало действовать только в конце мая.

Гендиректор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выступил на собрании в защиту спонсора: «Поверьте, у меня были бессонные ночи в начале переговоров. Это было очень трудное решение, оно требовало от меня многого. Но я поддерживаю его».

Результат голосования не пошатнул мнение Ватцке. Он призвал провести опрос 218 тысяч членов клуба: «Мы получили явный сигнал против сделки, но это лишь первый показатель, учитывая небольшой размер выборки. Высказалось против всего 0,25% наших членов. Я хотел бы, чтобы мы получили полную картину».

Когда гендиректора спросили о целесообразности решения, он ответил прямо: «Для рекламы на баннерах и табло это чрезвычайно большая сумма. Нам тоже нужно зарабатывать».

Трехлетний контракт оценивается в 20 миллионов евро.

«20 кровавых миллионов». Решение «Дортмунда» критикуют с самого начала

Rheinmetall – один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе. А также первый военный спонсор в истории немецкого футбола.

Впервые логотип Rheinmetall разместили во время подготовки «Боруссии» к финалу ЛЧ. Его нет на форме, но партнерство сразу же вызвало критику в Германии.

Пацифистская группа «Немецкое общество мира – Объединенные противники войны» распространила петицию с требованием отменить сделку.

«Производитель, который получает прибыль от создания оружия, способного убивать и ранить людей и разрушать целые районы, не должен быть спонсором «Дортмунда», – пишут организаторы. – Этим футбольный клуб топчет свои ценности. Особенно в сезон, когда доходы от Лиги чемпионов растут, клуб не должен в этом нуждаться».

Управляющий директор Немецкого общества мира Михаэль Шульце фон Глассер призвал к протестам у офиса клуба: «Я потрясен, никогда не думал, что «Боруссия» рассмотрит возможность сотрудничества с оружейной компанией. Я оскорблен как болельщик и как борец за мир. Мы требуем, чтобы сделка была отменена».

Вице-канцлер и министр финансов Германии Роберт Хабек назвал сделку «необычной», добавив, что «мы, к сожалению, должны признать, что находимся в другом, более угрожающем мире».

За лето негодование не утихло и со стартом нового сезона в протесты активно включились болельщики. Перед первым туром ассоциация фанатов «Дортмунда» выступила с заявлением: «Мы не позволим привязать нас к вашей телеге. Мы категорически отвергаем идею, что руководство хочет пользоваться привлекательностью «Боруссии» ради улучшения имиджа оружейной компании и при этом выбросить за борт все свои ценности».

Болельщиков призвали открыто выразить недовольство, приносить плакаты и баннеры. Возле стадиона поставили картонный танк с надписью: «Изготовлено Rheinmetall, гордым партнером «Боруссии». Сделано для Катара».

Главное происходило на самой арене.

После перерыва фанаты массово вывесили баннеры с осуждающими решение надписями: например, «20 кровавых миллионов – ни ценностей, ни совести?» или «Дерьмовая сделка с Rheinmetall». Вся фан-зона заполнилась подобными плакатами протестующих.

Теперь протесты добрались до собрания акционеров. Борьба с нежеланным спонсором продолжается.

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Фото: Bernd Thissen/dpa, IMAGO/Inderlied/Kirchner-Media, JÃ�rgen Fromme/firo Sportphoto, IMAGO/Inderlied/Kirchner-Media/Globallook Press/Global Look Press;

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