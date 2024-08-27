«20 кровавых миллионов». Протест фанатов «Дортмунда» против денег оружейного концерна

Принесли даже картонный танк.

Фанаты дортмундской «Боруссии» протестуют: им совсем не нравится контракт клуба с оружейным концерном Rheinmetall – его заключили еще весной. Негодование не утихает.

Теперь дошло и до стадиона «Сигнал Идуна Парк».

«Не позволим привязать нас к вашей телеге». Фанаты протестовали и ставили картонный танк

Перед матчем с «Айнтрахтом», дебютном в новом сезоне, ассоциация фанатов «Дортмунда» выступила с заявлением: «Мы не позволим привязать нас к вашей телеге. Мы категорически отвергаем идею, что руководство хочет пользоваться привлекательностью «Боруссии» ради улучшения имиджа оружейной компании и при этом выбросить за борт все свои ценности».

Болельщиков призвали открыто выразить недовольство, приносить плакаты и баннеры. Организатор анонсировал акцию протеста прямо у стадиона. И воплотил задуманное.

Возле стадиона поставили картонный танк с надписью: «Изготовлено Rheinmetall, гордым партнером «Боруссии». Сделано для Катара». Рядом же – активист с картонной головой главы концерна Армина Паппергера.

Но главное происходило, конечно, на самой арене.

После перерыва фанаты массово вывесили баннеры с осуждающими решение надписями: например, яркой «20 кровавых миллионов – ни ценностей, ни совести?»

Или: «Дерьмовая сделка с Rheinmetall».

Это лишь одни из сотен. Вся фан-зона заполнилась плакатами протестующих.

По дороге к трибуне разместили плакаты с требованием показать красную карточку производителю военной техники. И делали это перед возле того самого картонного танка.

Так выглядит недовольство.

Rheinmetall – важный производитель оружия в Европе

И первый военный спонсор в истории немецкого футбола.

Соглашение с Rheinmetall и «Боруссии» рассчитано на три года. Сообщали, что концерн сможет использовать «широкое рекламное пространство» и проводить мероприятия на стадионе. Особенно теперь, да – когда фанаты настолько против.

Впервые логотип Rheinmetall разместили во время подготовки «Боруссии» к финалу ЛЧ. Лого на форме не предусмотрено.

«Безопасность и оборона – фундаментальные краеугольные камни нашей демократии. Мы считаем правильным решением внимательно изучать и то, как мы защищаем краеугольные камни. Мы ждем партнерства с Rheinmetall и открыты для диалога», – слова председателя правления Ханса-Йоахима Ватцке.

Генеральный директор концерна Армин Паппергер радовался: «Этот шаг объединит «Боруссию» и Rheinmetall – двух партнеров с похожими амбициями, взглядами и происхождением».

Rheinmetall – немецкий концерн, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Компания занимается производством комплектующих для автомобилей. Поставки идут в том числе Украине – Паппергер прямо заявил, что в этом году концерн отправит «сотни тысяч снарядов».

Сделка не нравится многим. Например, управляющий директор Немецкого общества мира Михаэль Шульце фон Глассер призывал к протестам у офиса: «Я потрясен, никогда не думал, что «Боруссия» рассмотрит возможность сотрудничества с оружейной компанией. Я оскорблен как болельщик и как борец за мир. Мы требуем, чтобы сделка была отменена».

Вице-канцлер и министр финансов Германии Роберт Хабек назвал сделку «необычной», добавив, что «мы, к сожалению, должны признать, что находимся в другом, более угрожающем мире».

«Безопасность – фундамент демократии». Оружейный концерн теперь спонсирует «Дортмунд»

Фото: Jürgen Fromme/firo Sportphoto, Malte Ossowski/SVEN SIMON, IMAGO/Chris Emil Janssen, Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press