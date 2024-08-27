«20 кровавых миллионов». Протест фанатов «Дортмунда» против денег оружейного концерна
Принесли даже картонный танк.
Фанаты дортмундской «Боруссии» протестуют: им совсем не нравится контракт клуба с оружейным концерном Rheinmetall – его заключили еще весной. Негодование не утихает.
Теперь дошло и до стадиона «Сигнал Идуна Парк».
«Не позволим привязать нас к вашей телеге». Фанаты протестовали и ставили картонный танк
Перед матчем с «Айнтрахтом», дебютном в новом сезоне, ассоциация фанатов «Дортмунда» выступила с заявлением: «Мы не позволим привязать нас к вашей телеге. Мы категорически отвергаем идею, что руководство хочет пользоваться привлекательностью «Боруссии» ради улучшения имиджа оружейной компании и при этом выбросить за борт все свои ценности».
Болельщиков призвали открыто выразить недовольство, приносить плакаты и баннеры. Организатор анонсировал акцию протеста прямо у стадиона. И воплотил задуманное.
Возле стадиона поставили картонный танк с надписью: «Изготовлено Rheinmetall, гордым партнером «Боруссии». Сделано для Катара». Рядом же – активист с картонной головой главы концерна Армина Паппергера.
Но главное происходило, конечно, на самой арене.
После перерыва фанаты массово вывесили баннеры с осуждающими решение надписями: например, яркой «20 кровавых миллионов – ни ценностей, ни совести?»
Или: «Дерьмовая сделка с Rheinmetall».
Это лишь одни из сотен. Вся фан-зона заполнилась плакатами протестующих.
По дороге к трибуне разместили плакаты с требованием показать красную карточку производителю военной техники. И делали это перед возле того самого картонного танка.
Так выглядит недовольство.
Rheinmetall – важный производитель оружия в Европе
И первый военный спонсор в истории немецкого футбола.
Соглашение с Rheinmetall и «Боруссии» рассчитано на три года. Сообщали, что концерн сможет использовать «широкое рекламное пространство» и проводить мероприятия на стадионе. Особенно теперь, да – когда фанаты настолько против.
Впервые логотип Rheinmetall разместили во время подготовки «Боруссии» к финалу ЛЧ. Лого на форме не предусмотрено.
«Безопасность и оборона – фундаментальные краеугольные камни нашей демократии. Мы считаем правильным решением внимательно изучать и то, как мы защищаем краеугольные камни. Мы ждем партнерства с Rheinmetall и открыты для диалога», – слова председателя правления Ханса-Йоахима Ватцке.
Генеральный директор концерна Армин Паппергер радовался: «Этот шаг объединит «Боруссию» и Rheinmetall – двух партнеров с похожими амбициями, взглядами и происхождением».
Rheinmetall – немецкий концерн, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Компания занимается производством комплектующих для автомобилей. Поставки идут в том числе Украине – Паппергер прямо заявил, что в этом году концерн отправит «сотни тысяч снарядов».
Сделка не нравится многим. Например, управляющий директор Немецкого общества мира Михаэль Шульце фон Глассер призывал к протестам у офиса: «Я потрясен, никогда не думал, что «Боруссия» рассмотрит возможность сотрудничества с оружейной компанией. Я оскорблен как болельщик и как борец за мир. Мы требуем, чтобы сделка была отменена».
Вице-канцлер и министр финансов Германии Роберт Хабек назвал сделку «необычной», добавив, что «мы, к сожалению, должны признать, что находимся в другом, более угрожающем мире».
«Безопасность – фундамент демократии». Оружейный концерн теперь спонсирует «Дортмунд»
Фото: Jürgen Fromme/firo Sportphoto, Malte Ossowski/SVEN SIMON, IMAGO/Chris Emil Janssen, Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press
например самый известный во всем пожалуй мире левацкий движ - собственно Санкт-Паули (Гамбург к слову тоже перфомансы про hate racism устраивает если что)
на всю страну по сути всего пара крупных ультраправых движей - Росток и Дрезден (ГДР, что совсем не удивительно - многие из них социализм и прочее либерте-эгалите видели не только в книжках)
да это и в целом тенденция по бывшему соцлагерю, к востоку от Железного Занавеса фанатские движи в основной своей массе к социализму и левым идеям любовью не пышут, к западу от него - наоборот
за исключением наверное Испании, там правых поболе, во-первых наследие Каудильо, во-вторых местный национализм - пожалуй единственная настолько мультинациональная страна с настолько компактным расселением нацменишинств в Европе (в Бельгии две мажоритарных народности, остальные страны имеют государствообразующие этносы)
Гигантский респект фанатам Боруссии.
1) Вы не платите налоги?
2) А как же полиция (по сути тоже "вооруженная толпа")? Раз Вы их не хотите спонсировать, то логично, что в случае преступления против Вас, Вы к ним не обратитесь за помощью?
3) Что насчёт пограничных войск (они тоже "вооруженная толпа")? Они стоят на границе с целью недопущения криминальных и потенциально опасных элементов на территории государства, где Вы проживаете. Из стоит упразднить?
П.С. Если что я против любых видов вооруженных конфликтов, но надо смотреть на мир реально.