40 голов за день – а это рекорд ЛЧ?

Пятый тур Лиги чемпионов стартовал крайне результативно: за девять матчей вторника команды наколотили аж 40 голов. Меньше трех мячей забили только в двух играх.

Случились сразу пять разгромов. Было бы шесть, если «Ман Сити» не упустил победу с 3:0 .

Больше забивали только в 1997-м. Но сейчас сыграли меньше

Вечер получился историческим.

⚽ Второй по результативности в истории турнира. Больше забивали только 1 октября 1997 года: 44 гола, но в 12 играх (3,67 в среднем за игру). Сейчас же получилось результативнее – в среднем 4,44.

⚽ Второй по голам за одну игру (в среднем) . 40 мячей уже забивали 10 лет назад – 21 октября 2014 года. Но тогда столько залетело не за девять игр, а за восемь (в среднем по 5 мячей за матч). ЦСКА Леонида Слуцкого в тот день вырвал боевую ничью с «Ман Сити» (2:2).

Хорошие шансы на самый голевой тур в ЛЧ

Рекорд установили еще в первом туре сезона-2000/01 – 63 мяча. У нас уже есть 40, осталось забить 24 гола в девяти матчах среды, что выглядит вполне реалистично.

Новый формат уже ворвался в топ: во 2-м туре сезона-2024/25 забили 58 голов. Правда, только сейчас матчдей расширился до 18 матчей – во всех остальных результативных турах голы забили за 16.

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