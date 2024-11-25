🎥 Каррагер опять разозлил фанатов «Ливерпуля» – на этот раз критикой Салаха

После победы над «Саутгемптоном» Мо Салах рассказал журналистам, что «Ливерпуль» пока не связывался с ним относительно нового контракта. Действующее соглашение египтянина с «красными» рассчитано до конца этого сезона.

«Я, вероятно, скорее вне клуба, чем в нем. Конечно, я разочарован ситуацией. Я люблю болельщиков, а они любят меня. В конце концов, это не в моих и не в их руках», – поделился вингер с прессой.

Откровенность Мо не понравилась Джейми Каррагеру:

«Прямо сейчас, очевидно, есть большая разница в оценке. Говорю о том, как Салах и его агент оценивают себя, будь то в финансовом плане или с точки зрения длительности контракта, и того, что может предложить «Ливерпуль». Причина, по которой «Ливерпуль» пока не предложил ему контракт, заключается в том, что Мо Салах от него откажется. Они все еще ведут переговоры, я ужасно хочу, чтобы они нашли компромисс.

Но я должен сказать, что очень разочарован Салахом. Впереди у «Ливерпуля» матчи с «Мадридом» и «Сити». Мы все прекрасно знаем, особенно журналисты из Ливерпуля, что за семь лет в клубе Мо Салах останавливался в микст-зоне пару раз, и это нормально, это его право. Но он решает сделать это вновь после матча с «Саутгемптоном» и рассказать обо всей ситуации».

В соцсетях комментарий Джейми подвергся критике:

💭 «Салах говорит правду, а его за это критикуют, очередная чушь от Каррагера».

💭 «А вот я очень разочарован тем, что Джейми Каррагер поддержал миллиардеров-владельцев «Ливерпуля», а не легенду такую клуба, как Мо Салах. Не впечатлил ты, Джейми».

💭 «Очень неуместное высказывание Карры. Мо, вероятно, разочарован в клубе, иначе бы не стал говорить о контракте. Считаю, что Салах прав, клуб проявляет неуважение».

💭 «Карра – клоун. Летом мы получили прибыль, а FSG не может заключить контракт даже с лучшим игроком Премьер-лиги. Карра никогда не отзывался плохо о FSG, но это не новость».

💭 «Абсолютная чушь. Салах – легенда, как можно больше игроков должны говорить об этом. Карра, а ты просто помолчи хоть раз».

С кем согласны – вы с Джейми или с фанатами?

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